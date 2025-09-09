یک میلیارد تومان مشارکت مردمی برای حفر چاه آب در قهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر ظهر سه‌شنبه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در منطقه قهاوند و روستاهای تابعه با مشارکت گسترده خیّرین و اهالی اظهار کرد: آغاز این حرکت مردمی با اهدای لوله از سوی خیر نیک‌اندیش، آقای ابراهیمی بود، در روستاهای یکله و مجتمع سماوک، اهالی با جمع‌آوری بیش از یک میلیارد تومان هزینه، عملیات حفر چاه را آغاز کردند که بیانگر دغدغه جدی برای رفع مشکل آب شرب است.

وی با بیان اینکه اقدامات مشابه در دیگر روستاها نیز ادامه دارد، گفت: در روستای خیرآباد، پس از دستیابی به منابع آب شیرین، تأمین اعتبار خط انتقال برق به طول ۵۰۰ متر در دستور کار قرار گرفته تا امکان بهره‌برداری کامل از این منابع فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان به اقدامات انجام‌شده در روستای امیرآباد نیز اشاره کرد و افزود: مشکل دیرینه شبکه آب شرب این روستا در متراژ ۱۵۰۰ متر به طور کامل رفع شده است. علاوه بر این، در روستای جیحون‌آباد، عملیات حفر چاه و اجرای خط برق به طول ۵.۵ کیلومتر با کمک خیرین در حال انجام بوده و به زودی شرایط زندگی ساکنان بهبود می‌یابد.

بختیاری‌فر خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تأمین آب شرب بهداشتی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، از همه همکاران و مجموعه‌های مرتبط می‌خواهیم با همکاری و حمایت لازم، روند تکمیل شبکه آب روستاهای یادشده را سرعت بخشند.

وی هم‌افزایی میان خیرین و دستگاه‌های اجرایی را راهی مطمئن برای دستیابی به آب شرب سالم و پایدار در مناطق روستایی دانست.