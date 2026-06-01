اتمام عملیات حفر چاه آب شرب در شهمیرزاد؛ تسریع آب رسانی در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد صبح دوشنبه در بازدید از روند حفر چاه آب جدید در منطقه تنگه آهو شهمیرزاد از اتمام عملیات حفاری این چاه خبر داد و در توضیح اضافه کرد: این طرح بعد از سال ها وقفه امروز به نتیجه رسیده است.

وی با بیان اینکه این چاه ۲۵۰ متر عمق و ۱۶ اینچ قطر دارد، ادامه داد: این چاه به روش روتاری و با هدف تامین آب شرب حفر شده است.

فرماندار مهدیشهر ابراز امیدواری کرد که طبق قول شرکت آبفا استان سمنان این چاه در مدار آبرسانی قرار گیرد، افزود: تسریع آب استحصالی از این چاه برای استفاده مردم مورد تاکید است.

خداداد اظهار کرد: برای تامین خط انتقال برق برای برق رسانی به چاه و پمپاژ هماهنگی لازم با شرکت توزیع برق استان سمنان انجام گرفته است.

وی افزود: عملیات احداث خط انتقال برق، حصار کشی تاسیسات، ساخت اتاقک برق و کلرزنی و خط انتقال آب شرب نیز در دستور کار است.

خداداد یادواره شد: از شهروندان درخواست داریم تا به منظور صیانت از منابع آبی حتما رعایت صرفه جویی و مراعات را داشته باشند تا این گوهر گرانبها برای نسل آینده نیز باقی بماند.

به گزارش مهر، در این بازدید عباس گلرو نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیرکل آب و فاضلاب استان، بخشدار و رئیس شورای شهر شهمیرزاد و مدیران مربوطه نیز حضور داشتند.