به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سهشنبه در جمع فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان با تأکید بر اینکه انتظار فرج باید با عمل شایسته منتظران همراه باشد، «عدالتمحوری» را از مهمترین ویژگیهای منتظران ظهور دانست و تاکید کرد: نمیتوان مدعی انتظار ظهور شد اما نسبت به ظلم به مردم غزه بیتفاوت بود.
وی با قدردانی از تلاشهای صادقانه کارکنان نیروهای مسلح بهویژه پرسنل فراجا در مقاطع مختلف نظیر جنگ تحمیلی اخیر گفت: یاد و خاطره شهدای گلگون کفن جنگ تحمیلی دوازده روزه بویژه شهدای والامقام فراجا را گرامی میداریم و به روان پاک آنان درود میفرستیم.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان همچنین با تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) افزود: امام صادق (ع) فرمود در عصر غیبت، همه باید آماده ظهور امام زمان (عج) باشند حتی به اندازه آماده کردن یک تیر!
مطیعی با بیان اینکه آحاد مردم باید به سهم خود آماده ظهور امام زمان (عج) باشند، گفت: بهترین اعمال امت پیامبر (ص) انتظار فرج است لکن این انتظار باید با عمل شایسته منتظران ظهور همراه باشد.
امام جمعه سمنان در ادامه با اشاره به حکمت ۱۴۷ نهجالبلاغه اظهار کرد: امیرالمومنین علی (ع) فرمود «اللَّهُمَّ بَلَی! لاَ تَخْلُو الاَْرْضُ مِنْ قَائِم لِلَّهِ بِحُجَّة. إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً، وَإِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً» زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نمیماند [حجتی که قیام او برای خداست] امامی که ظاهر و آشکار است و یا امامی که از نظرها پنهان است.
مطیعی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (س) حجتهای خدا بر روی زمین هستند، گفت: امام باقر (ع) فرمود اگر امام [حجت خدا] بر روی زمین نباشد، زمین مانند دریا به تلاطم میافتاد و در روایت دیگری از امام صادق (ع) داریم اگر زمین بدون امام بماند از هستی ساقط میشود!
وی ادامه داد: مرحوم آیتالله العظمی بهجت (ره) میفرمود اگر بدانیم که امام زمان (عج) اعمال ما را میبیند و صدای ما را حتی پیش از آنکه سخن را بر زبان جاری کنیم میشنود، از یاد ایشان غافل نمیشویم و گناه و معصیت نمیکنیم.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه حضرت رضا (ع) میفرماید اگر زمین لحظهای از حجت خدا خالی شود، اهل خود را خواهد بلعید، افزود: حضرت بقیةالله الاعظم (عج) در روایات به خورشید پشت ابر تشبیه شده است که برکات آن به مخلوقات میرسد.
مطیعی ادامه داد: حضرت ولیعصر (عج) فرمود هرکس از آنان پیروی نکند از من سرپیچی کرده است و هرکس از من سرپیچی کند خداوند متعال را نافرمانی کرده است!
وی اضافه کرد: از آیتالله العظمی بهجت (ره) سوال شد نظر شما درباره اینکه برخی مشتاق زیارت امام زمان (عج) هستند چیست؟ ایشان پاسخ داد صرف رؤیت امام موضوعیت ندارد چراکه شمر هم چهره مبارک امام حسین (ع) را دیده بود، لکن شوق زیارت امام عصر (عج) اگر با درک معارف آن حضرت و تبعیت از امام همراه باشد ارزشمند است.
نظر شما