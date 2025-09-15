کمبود نیروی انسانی بیمارستان کوثر آستانه را تحت تاثیر قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه به همراه سربازرس و کارشناسان گروه‌های فرهنگی و اجتماعی با حضور در بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه ضمن بازدید از بخش‌های بستری، درمانگاه و بررسی مشکلات پرستاران و پرسنل بیمارستان، نسبت به کمبود امکانات و نیروی انسانی انتقاد کرد.

وی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه کمبود پزشک و نیروی پرستاری باعث معطلی و سرگردانی مردم منطقه شده است، اظهار داشت: شرایط موجود علاوه بر اینکه خدمات صادقانه کادر درمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، در شأن مردم نجیب آستانه نیست.

آقایی افزود: کمبود پرسنل بیمارستانی به مشکلی جدی در سطح استان تبدیل شده و مدیریت درمان استان باید با پیگیری‌های مؤثر و مکاتبات لازم با مرکز نسبت به رفع این مشکلات اهتمام بیشتری داشته باشد.

بازرس کل استان گیلان در ادامه با حضور بر بالین چند بیمار بستری، وضعیت رسیدگی به بیماران را به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار داد.

وی و هیئت همراه سپس به صورت سرزده به شبکه بهداشت شهرستان آستانه اشرفیه مراجعه و ضمن تقدیر از کارکنان، نحوه ارائه خدمات به مردم این شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.