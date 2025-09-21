به گزارش خبرگزاری مهر، احمد انارکی محمدی در حاشیه مراسم نهمین جشن ملی پسته در رفسنجان با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در حوزه صادرات پسته، گفت: رفسنجان از زیرساخت‌های گمرکی و آزمایشگاهی کامل برای صادرات برخوردار است و سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار پسته از کشور صادر می‌شود، اما بروکراسی‌های اداری، الزام به بازگشت ارز به شبکه نیمایی و محدودیت کارت‌های بازرگانی از موانع اصلی توسعه صادرات به شمار می‌رود.

نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: زیرساخت‌های آزمایشگاهی و گمرکی در رفسنجان فراهم است و از همین منطقه محصولات به کشورهای مختلف صادر می‌شود، اما مشکلات اداری و موضوع بازگشت ارز همچنان صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده است. با توجه به شرایط تحریم، بازگرداندن ارز به کشور دشوار است. ما بارها تأکید و تلاش کرده‌ایم که حداقل ارز حاصل از صادرات خشکبار و محصولات کشاورزی با توجه به هزینه‌های بالا، به شبکه نیمایی بازگردانده نشود، چرا که هزینه‌های تولید با ارز آزاد انجام می‌شود و بازگشت ارز به نرخ نیمایی موجب ضرر جدی تولیدکنندگان خواهد شد.

انارکی محمدی با اشاره به چالش‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی، ادامه داد: به دلیل محدودیت‌هایی که برای کارت‌های بازرگانی تعریف شده، امکان صادرات مستمر برای صادرکنندگان وجود ندارد. این فرایند طولانی باعث می‌شود در بسیاری از موارد از بازارهای جهانی عقب بمانیم. برای نمونه باید صادرات پسته متناسب با مناسبت‌های بین‌المللی مانند عید چینی‌ها، ماه رمضان، عید فطر، کریسمس و سال نو میلادی انجام گیرد. در حالی که ۹۵ درصد پسته ایران صادر می‌شود و تنها ۵ درصد مصرف داخلی دارد، ناهماهنگی در روند اداری باعث از دست رفتن بازارهای جهانی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی این حوزه باید حامی کشاورزان باشد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت نیز باید در کنار صادرکنندگان قرار گیرند تا موانع صادرات کاهش یابد.

وی ادامه داد: در زمینه استانداردسازی و کنترل سلامت محصولات نیز اقدامات مناسبی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است. خوشبختانه در رفسنجان آزمایشگاه‌های مجهزی وجود دارد و بخش عمده محصولات صادراتی ما به اروپا ارسال می‌شود. طی سال‌های اخیر، میزان بازگشت محموله‌های صادراتی از اروپا بسیار اندک بوده که نشان‌دهنده رعایت استانداردهاست. با این حال، بروکراسی‌های اداری همچنان یکی از موانع جدی است و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به ویژه در موضوع بازگشت ارز صادراتی همکاری بیشتری داشته باشند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: خشکباری که با زحمت زیاد کشاورزان تولید می‌شود، باید با حمایت بیشتری صادر شود. کشاورزی در دنیا به معنای امنیت غذایی و در نهایت امنیت کشورهاست و نباید این حوزه مغفول بماند. هرچند تحریم‌ها مشکلات متعددی ایجاد کرده، اما با هماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌توان آینده صادرات محصول پسته را تضمین کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و بخش خصوصی مسیر صادرات تسهیل شود.