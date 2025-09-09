توزیع ۵ هزار نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند در کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ حسن رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از توزیع ۵ هزار نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: ارزش ریالی هر بسته ۸۵۰ هزار تومان است.
وی توزیع بستههای معیشتی بین خانوادههای نیازمند را از دیگر برنامههای بسیج سازندگی عنوان کرد و ادامه داد: در این رابطه ۷۵۰ بسته معیشتی به ارزش ریالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بین این خانوادهها توزیع شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح بیان کرد: در این طرح ۱۵۰ گروه جهادی در پایگاههای مقاومت بسیج کار توزیع این بستهها را انجام میدهند.
