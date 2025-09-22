اهدا ۵۰۰بسته نوشت افزار بین دانش آموزان زندانیان در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس امینی از اهدای بستههای نوشت افزار به فرزندان زندانیان نیازمند در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: در این رابطه ۵۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان خانوادههای نیازمند زندانی این استان در آستانه سال تحصیلی جدید توزیع شد.
وی ارزش هر بسته نوشت افزار را ۲۰ میلیون ریال و سرجمع همه آنها را ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این بستهها شامل کیف و خودکار، مداد است.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد هدف از این اقدام را انجام کارها نوع دوستانه عنوان کرد و افزود: این اقدام میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت روحیه دانش آموزان مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه خانواده زندانی در بزه زندانی تقصیری نداشته اما اینگونه خانوادهها در چتر حمایتی انجمنهای حمایت زندانیان قرار دارد، اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان استان ضمن بررسی مشکلات و مطالبات خانوادههای آنان، در حد توان بستههای معیشتی بین آنها توزیع کرده و درتهیه رهن و اجاره بها منزل، لوازم ضروری زندگی به آنان کمک میکنند.
