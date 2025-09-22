  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

اهدا ۵۰۰بسته نوشت افزار بین دانش آموزان زندانیان در کهگیلویه وبویراحمد

اهدا ۵۰۰بسته نوشت افزار بین دانش آموزان زندانیان در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد از توزیع ۵۰۰ بسته نوشت افزار توسط انجمن‌ حمایت از زندانیان استان بین دانش آموزان بی بضاعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس امینی از اهدای بسته‌های نوشت افزار به فرزندان زندانیان نیازمند در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: در این رابطه ۵۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان خانواده‌های نیازمند زندانی این استان در آستانه سال تحصیلی جدید توزیع شد.

وی ارزش هر بسته نوشت افزار را ۲۰ میلیون ریال و سرجمع همه آنها را ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این بسته‌ها شامل کیف و خودکار، مداد است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد هدف از این اقدام را انجام کارها نوع دوستانه عنوان کرد و افزود: این اقدام می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت روحیه دانش آموزان مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه خانواده زندانی در بزه زندانی تقصیری نداشته اما اینگونه خانواده‌ها در چتر حمایتی انجمن‌های حمایت زندانیان قرار دارد، اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان استان ضمن بررسی مشکلات و مطالبات خانواده‌های آنان، در حد توان بسته‌های معیشتی بین آنها توزیع کرده و درتهیه رهن و اجاره بها منزل، لوازم ضروری زندگی به آنان کمک می‌کنند.

کد خبر 6598180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها