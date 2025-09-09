امیر کاظمی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن استناد به آمار رسمی ثبت احوال، با بیان اینکه نام «محمد» و ترکیبهای مختلف آن، محبوبترین انتخاب برای نامگذاری نوزادان در میان خانوادههای استان سمنان در یک قرن اخیر بوده است، گفت: این آمار بر پایه ثبت رسمی اسامی در دفاتر ثبت احوال استان استخراج شده است.
وی به تفضیل اسامی پرتکرار در یک سال اخیر را برشمرد و افزود: نامهایی چون محمدحسین، امیرمحمد، محمدرضا، محمدطاها و محمدمهدی به ترتیب در ردههای بعدی این فهرست پرطرفدار قرار دارند.
کاظمی با اشاره به تداوم این علاقه در طول زمان خاطرنشان کرد: بررسی آماری یکصد سال گذشته نیز به وضوح نشان میدهد که نام محمد و ترکیبهای آن همواره در میان مردم این استان از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.
به گفته مدیرکل ثبت احوال استان سمنان، این گرایش، نشاندهنده احترام و ارادت عمیق مردم این دیار به پیامبر اعظم اسلام (ص) و خاندان ایشان است.
