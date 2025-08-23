آزادی ۸۸۸ زندانی نیازمند از زندانهای خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امام رضا علیه السلام مراسم معنوی اجتماع بزرگ زندانیان عزادار در قالب سوگواره رضوی با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌های کشور و مداحی حاج صادق آهنگران در زندان مرکزی مشهد برگزار شد.

گفتنی است در حاشیه مراسم سوگواره رضوی، آئین آزادی ۸۸۸ زندانی نیازمند و حائز شرایط قانونی از زندان‌های خراسان رضوی در قالب پویش «به عشق امام رضا میبخشم» نیز برگزار شد.

در این پویش که از ابتدای دهه پایانی ماه صفر آغاز شد و تا شهادت امام رضا علیه السلام ادامه داشت ۸۸۸ زندانی از زندان‌های خراسان رضوی آزاد شدند که بخشی از این زندانیان بدهکار مالی بودند و با پرداخت بدهی آزاد شدند و بخش دیگر زندانیانی که حائز شرایط قانونی بودند با بهره گیری از ارفاقات قضائی زمینه آزادی آنان فراهم شد.

گفتنی است؛ مجموع بدهی مالی زندانیان جرایم غیر عمد آزاد شده ۲۴۲ میلیارد تومان بود که با کمک ۵ میلیارد تومانی ستاد دیه، کمک خیرین نیک اندیش، گذشت شکات پرونده، پذیرش اعسار و آورده خود زندانیان پرداخت و همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه السلام از زندان‌های سطح استان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.