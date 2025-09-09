برگزاری آیین «مقام مجنون» در سمنان؛ پیرغلامان حسینی تکریم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی باشکوه و معنوی، دلدادگان اهل بیت (ع) استان سمنان گرد هم آمدند تا یکبار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای حسینی و سیره نبوی نشان دهند. آیین «مقام مجنون» که بعدازژهر سهشنبه به همت بنیاد دعبل خزاعی در سمنان برگزار شد، صحنهای از عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت بود.
در این مراسم پرشور که با حضور شخصیتهای برجسته استانی و جمعی از پیرغلامان حسینی همراه بود، حجتالاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به پیامبر اعظم (ص) به عنوان تجلیگاه رحمت و مقاومت، بر نقش بیبدیل مداحان در جهاد تبیین و پاسداری از فرهنگ ناب عاشورایی تأکید کرد.
وی با اشاره به ایام ربیعالاول و هفته وحدت، پیامبر اعظم (ص) را همزمان مظهر رحمت و نماد مقاومت دانست و بر نقش مداحان در جهاد تبیین و استمرار فرهنگ عاشورا تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن گرامیداشت اعیاد ربیعالاول و هفته وحدت گفت: وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) سرشار از رحمت و عطوفت نسبت به مردم بود؛ اما در عین حال ایشان اسوه مقاومت در برابر طاغوت و خطشکن در میدانهای نبرد نیز بودند، این دو وجه، یعنی رحمت و مقاومت، باید در کنار یکدیگر مورد تبیین قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش ستایشگران اهلبیت (ع) اظهار داشت: مداحان و پیرغلامان در دوران دفاع مقدس با نغمههای شورانگیز خود زمینهساز حضور مردم در جبههها بودند و امروز نیز باید بهعنوان افسران جهاد تبیین، در میدان جنگ نرم نقشآفرینی کنند.
قنبری با اشاره به در پیش بودن کنگره ۳۰۰۰ شهید استان سمنان خاطرنشان کرد: سرمایه معنوی استان، شهدای والامقام و پیرغلامان حسینی هستند که باید تکریم آنان به الگویی برای نسل جوان تبدیل شود.
وی در پایان با قدردانی از فعالیتهای بنیاد دعبل خزاعی در گسترش سنت تکریم پیرغلامان در مناطق مختلف استان، آن را مقدمهای برای شبکهسازی فرهنگی و استمرار ادب نوکری دانست.
در این همایش که با تجلیل از مادر بزرگوار شهیدان سیدجمال و سیدمهدی احمدپناهی همراه بود، از ولیالله پورآزاد از روستای دشت شاد شهرستان میامی، محمد اسماعیل پورطاهریان از شهرستان مهدیشهر، محمود کاشفی از شهرستان سمنان، داود عربی از شهرستان گرمسار و حسین عمودی و اسماعیل یارمحمدی از شهرستان شاهرود برای سالها خدمت صادقانه در عرصه مدیحه سرایی اهل بیت عصمت و طهارت (س) قدردانی شدتد.
