بسیجیان شهرداری تهران، سنگر مستحکم امنیت و امید ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حسنزاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، با اشاره به آغاز دور اول کلاسهای آموزشی ویژه گردانهای بیتالمقدس اظهار داشت: این آموزشها بهصورت تئوری و عملی همزمان با هفته وحدت آغاز شده و با هدف ارتقای سطح آمادگی رزمی، افزایش توان مهارتی و تقویت روحیه جهادی بسیجیان برنامهریزی گردیده است.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، با اعلام اینکه دور دوم این آموزشها در اواخر مهرماه کلید خواهد خورد افزود: این کلاسها پایهای برای برنامههای عملیاتی میدانی محسوب میشوند و در مجموع، باعث میشود بسیجیان شهرداری تهران بهعنوان نیروهایی آموزشدیده و آماده ایفای نقش در عرصههای مختلف شناخته شوند.
حسنزاده در ادامه با اشاره به نقش مؤثر بسیجیان شهرداری تهران در حوادث اخیر منطقه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: در موضوع دفاع از مقرها، گشتها و تورهای ایستوبازرسی، بسیج شهرداری تهران جزو نخستین اقشاری بود که اعلام آمادگی کرد و به بسیج شهری یاری رساند. همانگونه که میدانید بسیاری از نقشههای دشمن در سایه حضور میدانی شما خنثی شد.
وی ایجاد "احساس امنیت" در جامعه را یکی از مهمترین دستاوردهای بسیج دانست و گفت: احساس امنیت سرمایه بزرگ اجتماعی است که شاید در قالب آمار و ارقام قابل نمایش نباشد، اما مردم در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آن را بهخوبی لمس کردند و خدمات بسیج را مورد تقدیر قرار دادند.
مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با تأکید بر اینکه اهمیت آموزش بسیجیان در میدان عمل بهطور ملموس آشکار میشود، افزود: موضوع کیان کشور و دفاع از ملت، دین و انقلاب از مسائل حیاتی ماست. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آنچه دشمنان را مأیوس ساخت، اتحاد ملت ایران بود و این اتحاد سرمایه مقدسی است که باید حفظ گردد. بسیجیان نیز با روشنگری و تبیین مسائل باید در این مسیر پیشرو باشند.
وی در پایان با اشاره به شرایط حساس امروز کشور تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری، انسجام و حضور جدی همه آحاد مردم در میدان هستیم و هرگونه غفلت میتواند خسارتبار و جبرانناپذیر باشد.
