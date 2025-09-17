نقش کلیدی بسیج در موفقیت عملیات موشکی سپاه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در گفتگویی، با تأکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس مظلومیت، اقتدار و سرافرازی ملت ایران را به جهان اثبات کرد، اظهار داشت: واژه «دفاع مقدس» در ذهن و قلب مردم ایران، تداعی‌گر رشادت، ایثار، جهاد، شهامت و شهادت است و به دلیل آفرینش برگ‌های زرین در تاریخ کشور، برای جوانان و نوجوانان، ارزشمند است.

در دوران دفاع مقدس استکبار جهانی در مقابل ملت ایران صف‌آرایی کرد

سردار حسن‌زاده ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، جبهه به هم‌پیوسته‌ای از استکبار جهانی شامل کشورهای غربی و اذناب آنان در مقابل ملت ایران صف‌آرایی کرد که هدف اصلی آن، نابودی انقلاب اسلامی بود؛ انقلابی که بر اساس اعتقادات مردم شکل گرفته، رژیم طاغوت و استبداد را سرنگون کرده و جبهه جدیدی را در مقابل غرب و استکبار گشوده بود و منافع آنان را در غرب آسیا تهدید می‌کرد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به محاسبات غلط دشمنان ادامه داد: دشمنان با این تصور که انقلاب اسلامی به تازگی پیروز شده، ساختارها دچار ازهم‌گسیختگی شده و ارتش وابستگی شدیدی به آمریکا دارد و نمی‌تواند از کشور دفاع کند، به میهن ما حمله کردند؛ اما آنچه که در دوران دفاع‌مقدس اتفاق افتاد، حضور سازمان‌یافته مردم در قالب گردان‌های بسیج در تمامی جبهه‌های جنوب، غرب و جنوب غرب کشور بود که در طول جنگ تحمیلی در مقابل تمامی تجهیزات و امکانات کشورهای غربی که در اختیار صدام قرار گرفته بود، ایستادگی و در نهایت، اراده خود را بر استکبار تحمیل کردند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در دوران دفاع مقدس با تقدیم ۲۰۰ هزار شهید به پیروزی دست یافت و این امر، بازدارندگی بلندمدتی را برای نظام و انقلاب ایجاد کرد، افزود: پس از گذشت حدود ۴۰ سال، بار دیگر شاهد اشتباه محاسباتی غرب و رژیم صهیونیستی بودیم. دشمن با تصور ضعیف‌شدن جمهوری اسلامی ایران، سقوط دولت سوریه و کاهش پشتیبانی مردمی از آن، که از مهم‌ترین مظاهر قدرت انقلاب اسلامی است، بر اساس محاسبات غلط خود، جبهه به هم‌پیوسته‌ای متشکل از آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی را علیه انقلاب اسلامی شکل داد.

اهداف دشمن در دو مقطع دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه

سردار حسن‌زاده با اشاره به تفاوت اصلی هدف دشمن در دو مقطع هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در آغاز جنگ تحمیلی، هدف نابودی انقلاب اسلامی بود، اما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، هدف دشمن جلوگیری از نابودی خودش بود. رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان‌الاقصی که از سوی نیروهای مقاومت فلسطین صورت گرفت، عملاً نابود شده بود و اگر آمریکا و اروپا به کمک آن نمی‌آمدند، تا امروز فروپاشیده بود. این رژیم دچار فروپاشی سیاسی، اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی شده بود که خود شکستی بزرگ محسوب می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با بیان اینکه در هر دو جنگ (دفاع مقدس هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه)، همان مؤلفه‌های قدرت، ملت ایران را به پیروزی رساند، تأکید کرد: امروز درک می‌کنیم که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) از راهیان نور به‌عنوان یک «فناوری» یاد می‌کنند. نیروهای ارزشی با برگزاری یادواره‌های شهدا و زنده نگه‌داشتن خاطره رشادت‌ها و شهادت‌ها، فضا را به گونه‌ای پیش بردند که پس از ۴۰ سال، با تهاجم ناجوانمردانه مجدد استکبار، همان مؤلفه‌ها بار دیگر ظاهر شد و پیروزی مضاعفی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای ملت ایران به ارمغان آورد.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد که قدرت طراحی و عمل بالایی دارد، اما قدرت و عظمت نیروهای مسلح و ملت ایران فراتر از محاسبات آنان است. نقش‌آفرینی، یکپارچگی، همبستگی، وحدت و هم‌صدایی تمامی مردم در مقابل دشمن خارجی، که از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی و بازدارندگی ماست، بار دیگر در این جنگ به نمایش گذاشته شد.

آمادگی کامل نیروهای بسیج در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

سردار حسن‌زاده با اشاره به آمادگی کامل نیروهای بسیج در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: از زمان آغاز این نبرد، شاهد حضور همه اقشار مردم، دستگاه‌ها، مجموعه‌های انتظامی و نظامی اعم از موشکی، پدافندی و به‌ویژه بسیج برای دفاع و برقراری امنیت بودیم. ما در تهران تمامی آمادگی‌ها را از قبل پیش‌بینی و تمامی تمرینات را انجام داده بودیم. برای هر تهدید و هر سناریوی احتمالی دشمن، طراحی و سازماندهی لازم صورت گرفته بود. با حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در نیمه‌شب به خانه‌های مردم، فعالیت بسیج و سپاه به‌طور کامل آغاز شد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ ادامه داد: در تمام تهران بزرگ، شاهد حضور گشت‌های بسیج، تورهای بازرسی، گشت‌های پیاده و موتوری در ارتفاعات شمال، شرق، غرب تهران و حتی تمامی معابر اصلی، اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها بودیم. بسیج به‌صورت مسلحانه حاضر شد و این به آن معناست که در هر شرایطی، بسیج و سپاه سپر اصلی مردم هستند و همواره ثابت کردند که در هر صحنه‌ای که احساس خطر شود، خود را فدایی مردم می‌کنند.

وی افزود: بر خلاف تصور دشمنان که با استفاده از گروه‌های ضد انقلاب، سلطنت‌طلبان و معاندین آموزش‌دیده در کشورهای همجوار، تصور می‌کردند می‌توانند تهران را به شهری ناامن و بی‌ثبات تبدیل کنند، با حضور گسترده، هوشمندانه، به‌موقع، اثربخش و قاطع بسیج در تمامی کوچه‌ها، خیابان‌ها و حتی روی ارتفاعات و ساختمان‌های مرتفع، راه برای هر اقدام ضد امنیتی و ضد مردمی بسته شد.

سردار حسن‌زاده به تمرینات قبلی برای مقابله با پیامدهای حملات اشاره کرد و گفت: ما در رزمایش «نصرالله» با حضور سپهبد شهید «حسین سلامی»، چگونگی مقابله با پیامدهای موشک‌باران را در کمترین زمان ممکن تمرین کرده بودیم. گروه‌های جهادی و امدادی بسیج که آموزش‌دیده و دارای تجربیات ارزشمندی بودند، در محله‌ها حاضر شدند و ضمن کنترل محله، نسبت به کمک به مردم، آواربرداری، انتقال مجروحین و پیکر شهدا و سایر موضوعات اقدام می‌کردند.

در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه امنیت کامل در تهران بزرگ برقرار بود

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به حضور جوانان و نوجوانان در گروه‌های جهادی و گردان‌های بسیجی، گفت: این تیم‌ها نه‌تنها برای نقاط آسیب‌دیده، بلکه برای خانه‌های اطراف نیز برنامه‌ریزی کرده بودند تا آن‌ها را کنترل و کمک کنند، مکان موقت برای استقرار آن‌ها پیش‌بینی کنند و از اموال مردم مراقبت به عمل آورند تا مورد تعرض قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه در نهایت ناباوری دشمنان انقلاب اسلامی، در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه امنیت کامل در تهران بزرگ برقرار شد، گفت: در هر نقطه‌ای که مورد اصابت موشک قرار می‌گرفت، نیروهای بسیج، امدادگران هلال احمر، آتش‌نشانی و اورژانس در کمترین زمان ممکن حاضر می‌شدند و خدمات امدادی خود را ارائه می‌دادند.

سردار حسن‌زاده با اشاره به شباهت بسیار نزدیک دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: این مفهوم نشان می‌دهد که «فرهنگ دفاع مقدس» به درستی نسل به نسل منتقل شده است. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حضور بانوان و زنان در امر پشتیبانی از جنگ بسیار چشمگیر بود. در بسیاری از مساجد، حسینیه‌ها و پایگاه‌های بسیج، خواهران ما برای طبخ و بسته‌بندی غذا برای رزمندگان حاضر در کوچه‌ها و خیابان‌ها حاضر شدند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به نقش‌آفرینی زنان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: وقتی در سطح تهران تردد می‌کردم، دیدم که خواهران ما غذا آماده کرده و به بچه‌های در حال گشت و بازرسی تحویل می‌دادند؛ همچنین بسته‌هایی برای کودکان و نوجوانان آماده کرده بودند تا با دریافت آن‌ها، فضای جنگ را احساس نکنند. این نقش‌آفرینی زنان ما در پشتیبانی از رزمندگان بود. گروه‌های جهادی خواهران نیز در اماکن آسیب‌دیده مورد اصابت موشک‌های دشمن صهیونی حاضر شده و به بانوان و کودکان آسیب‌دیده کمک می‌کردند. گروه‌های روان‌شناسی بسیج نیز از ابتدا برای صحبت با کودکان و دانش‌آموزانی که دچار رعب و وحشت شده بودند، حاضر شدند تا آرامش را به ذهن و قلب آنان بازگردانند.

استقرار نیروهای سازمان‌یافته و مجهز بسیج در نقاط پدافندی و ارتفاعات

سردار حسن‌زاده با تشریح جزئیات اقدامات نیروهای بسیجی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از استقرار نیروهای سازمان‌یافته و مجهز بسیج در نقاط پدافندی و ارتفاعات خبر داد و گفت: این نیروها از روزهای اول مستقر شدند و فعالیت خود را آغاز کردند. این نیروها با تجهیزات مناسب، قادر به هدف‌گیری و انهدام پهپادهای بال‌ثابت بودند و در سطوح پایین با توپ‌های «۲۳ میلی‌متری»، هواگردهای مهاجم را منهدم می‌کردند.

وی با اشاره به استفاده از گشت‌های موتوری ویژه در تمام معابر اصلی و فرعی ارتفاعات برای جلوگیری از نفوذ و تردد عناصر معاند، خطاب به ملت ایران افزود: در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امکان جابجایی هیچ وسیله‌ای توسط گروه‌های معاند و ضد انقلاب وجود نداشت و حضور هوشمندانه بسیج باعث کشف و ضبط این محموله‌ها و دستگیری تعدادی از عوامل دشمن شد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ یکی از ویژگی‌های مهم دفاع مقدس جدید را حضور مردم در عرصه اطلاعات و گزارش‌دهی عنوان کرد و گفت: هم در بسیج و هم نیروی انتظامی، گزارش‌های متعدد مردمی مبنای دستگیری بسیاری از تیم‌ها و مزدوران دشمن بود؛ لذا باید دست ملت را ببوسیم که متناسب با شرایط، وارد صحنه شده و به وظایف خود عمل می‌کنند.

وی به صحنه‌های همدلی و کمک مردم به یکدیگر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره و تصریح کرد: صحنه‌های زیادی دیدیم؛ از جمله حضور نوجوانان در سوپرمارکت‌ها برای پذیرایی از مردم در حالی که بزرگ‌ترها مشغول بازرسی بودند. این در حالی است که در سرزمین‌های اشغالی، با اولین موشک‌باران در عملیات‌های وعده صادق، مردم به پناهگاه‌ها فرار می‌کنند و فروشگاه‌ها خالی می‌شود؛ اما مردم ما زیر موشک‌باران به پذیرایی از هموطنان خود ادامه دادند. صحنه‌های همکاری، همدلی و تقدیر مردم از فرزندانشان در خیابان‌ها، بسیار ارزشمند بود.

جوانان ما حتی فراتر از دوران دفاع مقدس فداکاری کردند

سردار حسن‌زاده با تقدیر از تیم‌های تخصصی و تجهیزات مناسب بسیج و سپاه برای پشتیبانی از نیروی هوافضای سپاه، خاطرنشان کرد: این نیروها که در خط مقدم درگیری با رژیم صهیونیستی قرار داشتند و امید رژیم صهیونی را به یأس تبدیل کردند، با حضور خود و ایجاد امنیت و پدافند محیطی در اطراف محل‌های شلیک موشک و پدافند محیطی، امکان شلیک موج‌های مختلف موشک را با دقت و طبق طراحی‌های از پیش تعیین‌شده فراهم کردند. این نقطه‌ای بود که دشمن فهمید در محاسبات خود درباره قدرت ما دچار اشتباه شده است.

وی افزود: دشمن در روزهای چهارم و پنجم جنگ متوجه شد که نه‌تنها در محاسبه قدرت موشکی، بلکه در محاسبه خود درباره ملت و جوانان ما نیز اشتباه کرده است. آن‌ها تصور می‌کردند جوان امروز ایران با وجود علایق مختلف، حاضر به ایستادگی و فداکاری نیست، اما جوانان ما همچون دوران دفاع مقدس و حتی فراتر از آن، ایستادند و فداکاری کردند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با مقایسه روحیه رزمندگان در دو دوره دفاع مقدس گفت: در دفاع مقدس هشت ساله، رزمندگان به جبهه اعزام می‌شدند تا از وطن و اسلام دفاع کنند، اما این بار در شهرها و پایتخت ایستادند و با وجود شهادت و جراحتِ برخی، تا زمان اطمینان از شلیک موشک بعدی، حاضر به ترک موقعیت خویش نبودند. این نقطه شکست دشمن در جنگ نرم پس از ۴۰ سال تهاجم فرهنگی بود؛ زیرا آن‌ها فکر می‌کردند نگرش جوانان ما تغییر کرده است؛ اما با چنین صحنه‌هایی مواجه شدند.

وحدت و یکپارچگی مردم از بزرگ‌ترین مظاهر اقتدار است

سردار حسن‌زاده با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم جشن عید غدیر و همچنین تشییع پیکر مطهر شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تهران علی‌رغم حملات دشمن صهیونی، گفت: این جمعیت فعال و اثرگذار، که هیچ رعب و وحشتی بر آن حاکم نبود، با سرِ دست گرفتن پیکر شهدا، رجزخوانی کرده و پیام ارزشمندی برای دشمنان فرستاد. دشمنان تصور می‌کردند که می‌توانند ملت را محدود، نگران و از انقلاب دور کنند؛ اما مردم ما هوشمندانه بهترین تصمیم را گرفتند و دشمن را ناامید کردند.

وی وحدت و یکپارچگی مردم را یکی از بزرگ‌ترین مظاهر اقتدار دانست و تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند که این نقطه قوت را تضعیف کند؛ اما ملت، دولت و نیروهای مسلح ما هوشمندانه مراقب هستند. ما ضمن ارتقای روزافزون قدرت بازدارندگی و دفاعی، همچنان در مسیر تولید قدرت حرکت می‌کنیم.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با هشدار به دشمن مبنی بر پرهیز از هرگونه اشتباه محاسباتی گفت: اگر بار دیگر لازم شود به دشمن پاسخ دهیم، پاسخ ما قطعاً قاطع‌تر، محکم‌تر، غیرقابل پیش‌بینی‌تر و تمام‌کننده‌تر از گذشته خواهد بود. دشمن در حال محاسبه است که آیا ارزش دارد تا طعم قدرت بازدارندگی ایران اسلامی را دوباره بچشد؟ ما آمادگی بسیار بالایی داریم تا طعم تلخ شکست قطعی را دوباره به کام آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی بچشانیم.