افتتاح ۶ پروژه عمرانی در بخش کندوان میانه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه همزمان با هفته دولت، شش طرح عمرانی و خدماتی در بخش کندوان شهرستان میانه با حضور محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان، افتتاح و راه‌اندازی شد.

فرماندار ویژه میانه در این آئین با گرامیداشت هفته دولت و تکریم شهدای خدمت، برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر مسئولان محلی برای جذب سرمایه‌گذار و تخصیص اعتبارات استانی و ملی را عامل اصلی توسعه شهرستان عنوان کرد.

مشایخی با تقدیر از مشارکت چشمگیر مردم بخش کندوان در پیشبرد این پروژه‌ها، تصریح کرد: این همراهی و همکاری، زمینه‌ساز شتاب‌گیری برنامه‌های دولت در مسیر توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

اجرای طرح‌های هادی روستاهای اَلنجارق و کَزرج، پروژه آبخیزداری ایشلق چای، ارتقای فناوری و ارائه خدمات 4G در دکل مخابراتی منطقه ترک، احداث زمین چمن مصنوعی و پروژه آب شرب روستای بالسین، تأمین آب شرب روستای اکبرآباد از جمله پروژه‌های افتتاح شده در هفته دولت بود.

گفتنی است این پروژه‌های عمرانی که با مجموع اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محقق شده‌اند، خدمات مستقیمی را به جامعه محلی ارائه خواهند داد و گام مهمی در راستای توسعه پایدار منطقه برداشته است.