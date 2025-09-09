ملاک ارزیابی مدیران رضایتمندی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر با دستور کار تکریم و معارفه رؤسای آب و فاضلاب شهرستان افزود: یکی از مهمترین اهداف دولت چهاردهم، خدمت رسانی به مردم، حل مشکلات و ایجاد رضایتمندی در جامعه است.

فرماندار گناوه با بیان اینکه مردم سرمایه اصلی نظام و دولت هستند، افزود: رضایت مردم از عملکرد مسئولان، مهم‌ترین پشتوانه برای ادامه مسیر خدمتگزاری است.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه گفت: تکمیل سیستم فاضلاب شهر گناوه از مطالبات اصلی مردم است که امیدواریم در اولویت مدیریت آب و فاضلاب استان قرار گیرد.

وی افزود: باتوجه به اینکه تکمیل و توسعه شبکه فاضلاب شهر نیاز به اعتبارات ملی بالایی دارد، پیگیری‌های لازم در این زمینه از سوی مسولان‌استان و شهرستان درحال انجام است.

فرماندار گناوه با قدردانی از زحمات و تلاش رییس سابق اداره آب و فاضلاب گناوه در دوران تصدی مسؤولیت، از رییس جدید خواست تا با تعامل و هم افزایی با مجموعه حاکمیت، گام‌های مؤثری در رفع مسائل و مشکلات و ارتقا و توسعه شبکه آب شهرستان بردارد.

در این نشست، «عبدالعزیز عبدالهی» به عنوان رییس جدید آب و فاضلاب شهرستان گناوه معرفی و از خدمات «سیدرضا علوی» رییس سابق قدردانی به عمل آمد.