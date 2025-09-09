احسان خاکی فعالیتهای گسترده اورژانس لنگرود در سال ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم فعالیتهای اورژانس در شهرستان گفت: در سال جاری همکاران ما در سطح شهرستان حدود ۷ هزار مأموریت اورژانسی انجام دادند که از این تعداد نزدیک به ۳۲۰۰ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بود.
وی افزود: سایر مأموریتها شامل موارد اورژانس قلبی، مشکلات تنفسی، تشنج، سقوط همتراز و غیر همتراز، خودکشیها، حلقآویز، مسمومیت و سایر موارد اضطراری بوده است.
پوشش پایگاههای اورژانس؛ از شهری تا جادهای
رئیس اورژانس لنگرود با بیان اینکه شهرستان دارای ۷ پایگاه اورژانس است، تصریح کرد: از این تعداد دو پایگاه شهری و پنج پایگاه جادهای هستند که به صورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به مردم میباشند.
او درباره زمان پاسخگویی آمبولانسها گفت: زمان رسیدن آمبولانسهای شهری حدود ۶ تا ۸ دقیقه، آمبولانسهای جادهای ۱۰ تا ۱۲ دقیقه و موتورآمبولانسها بین ۴ تا ۶ دقیقه است که این زمانها با توجه به شرایط جادهای و حجم مأموریتها متغیر است.
روزانه ۵۵ مأموریت؛ افزایش چشمگیر نسبت به سال گذشته
خاکی با اشاره به میانگین روزانه انجام مأموریتها بیان کرد: روزانه به طور متوسط حدود ۵۵ مأموریت اورژانسی در شهرستان انجام میشود که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: با این حجم بالای مأموریتها و نیازهای مردم، راهاندازی یک پایگاه شهری جدید در شهرستان ضرورت دارد.
مشکلات و نیازهای اورژانس شهرستان
رئیس اورژانس لنگرود درباره چالشهای موجود گفت: خدا را شکر در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه آمبولانس و خودروهای عملیاتی نداریم، اما با توجه به افزایش مأموریتها و وسعت شهرستان، نیازمند تجهیز و راهاندازی پایگاه شهری جدید هستیم تا خدمات بهتر و سریعتری ارائه شود.
احسان خاکی در پایان از تلاش بیوقفه تیم اورژانس شهرستان تقدیر کرد و از مسئولان درخواست کرد توجه بیشتری به تجهیز و توسعه امکانات این حوزه داشته باشند تا پاسخگویی بهتری به مردم عزیز شهرستان لنگرود صورت گیرد.
