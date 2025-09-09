  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

افزایش ۲۰ درصدی ماموریت‌های اورژانس طی سال جاری در لنگرود

لنگرود- رئیس اورژانس شهرستان ۱۱۵ لنگرود از انجام حدود ۷ هزار مأموریت اورژانسی در سال جاری خبر داد و گفت: ماموریت‌های اورژانس لنگرود طی سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.

احسان خاکی فعالیت‌های گسترده اورژانس لنگرود در سال ۱۴۰۲ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم فعالیت‌های اورژانس در شهرستان گفت: در سال جاری همکاران ما در سطح شهرستان حدود ۷ هزار مأموریت اورژانسی انجام دادند که از این تعداد نزدیک به ۳۲۰۰ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بود.

وی افزود: سایر مأموریت‌ها شامل موارد اورژانس قلبی، مشکلات تنفسی، تشنج، سقوط همتراز و غیر همتراز، خودکشی‌ها، حلق‌آویز، مسمومیت و سایر موارد اضطراری بوده است.

پوشش پایگاه‌های اورژانس؛ از شهری تا جاده‌ای

رئیس اورژانس لنگرود با بیان اینکه شهرستان دارای ۷ پایگاه اورژانس است، تصریح کرد: از این تعداد دو پایگاه شهری و پنج پایگاه جاده‌ای هستند که به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به مردم می‌باشند.

او درباره زمان پاسخگویی آمبولانس‌ها گفت: زمان رسیدن آمبولانس‌های شهری حدود ۶ تا ۸ دقیقه، آمبولانس‌های جاده‌ای ۱۰ تا ۱۲ دقیقه و موتورآمبولانس‌ها بین ۴ تا ۶ دقیقه است که این زمان‌ها با توجه به شرایط جاده‌ای و حجم مأموریت‌ها متغیر است.

روزانه ۵۵ مأموریت؛ افزایش چشمگیر نسبت به سال گذشته

خاکی با اشاره به میانگین روزانه انجام مأموریت‌ها بیان کرد: روزانه به طور متوسط حدود ۵۵ مأموریت اورژانسی در شهرستان انجام می‌شود که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: با این حجم بالای مأموریت‌ها و نیازهای مردم، راه‌اندازی یک پایگاه شهری جدید در شهرستان ضرورت دارد.

مشکلات و نیازهای اورژانس شهرستان

رئیس اورژانس لنگرود درباره چالش‌های موجود گفت: خدا را شکر در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه آمبولانس و خودروهای عملیاتی نداریم، اما با توجه به افزایش مأموریت‌ها و وسعت شهرستان، نیازمند تجهیز و راه‌اندازی پایگاه شهری جدید هستیم تا خدمات بهتر و سریع‌تری ارائه شود.

احسان خاکی در پایان از تلاش بی‌وقفه تیم اورژانس شهرستان تقدیر کرد و از مسئولان درخواست کرد توجه بیشتری به تجهیز و توسعه امکانات این حوزه داشته باشند تا پاسخگویی بهتری به مردم عزیز شهرستان لنگرود صورت گیرد.

