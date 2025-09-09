مقتدایی: تجاوز اسرائیل به قطر تحت حمایت غرب صورت گرفت

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت تجاوز وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به قطر و مقامات حماس، اظهار کرد: این وحشی‌گری اسرائیل و حامیان غربی آن رویدادی است که نشان می‌دهد ساختارهای مبتنی بر اندیشه غربی، بار دیگر وحشی‌گری‌های قرون گذشته را تکرار می‌کنند.

وی متذکر شد: آنچه در آمریکا و در مقابله با سرخ‌پوستان و بومیان رخ داد، آنچه در هندوستان و در مقابله با هندیان در قرن‌های قبل توسط انگلستان رخ داد و همچنین دزدی‌های دریایی غرب وحشی، اکنون جلوه دیگری از خود را نشان می‌دهد؛ گویا ژنتیک این جماعت، بازگشت به دوران ماقبل تمدن را مجدداً بازتولید کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اسرائیل، تولیدکننده اصلی تروریسم دولتی است و آمریکا و غرب از اسرائیل برای تولید اقدامات کثیف بهره می‌گیرند و متأسفانه از سازمان‌های بین‌المللی و ناکارآمد کردن آن‌ها نیز بهره می‌گیرند.

وی متذکر شد: آنچه برای ایران در جنگ ۱۲ روزه رخ داد، نمودی از همین حادثه‌ای است که اکنون برای قطر و رهبران حماس که به دنبال احقاق حقوق خود هستند، رخ داده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واقعاً این نوع رفتارهای اسرائیل نشان می‌دهد که این حیوان وحشی یا وحشی‌تر از وحشی، لگامش پاره شده و گویا کسی هم در سطوح تصمیم گیری بین المللی اراده‌ای برای توقف این جریان جنایتکار ندارد.

مقتدایی اظهار کرد: به یقین آنچه امروز با نگاه توام با رضایت غرب تحت عنوان تروریسم دولتی رخ می‌دهد، دیری نخواهد پایید و دامن همین مدافعان جریان تروریسم دولتی را خواهد گرفت؛ این یک سنت اجتناب ناپذیر است که آنان که تولید جنایت می‌کنند، خود نیز قربانی جنایت خواهند شد.