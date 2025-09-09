به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی عصر سه شنبه در جریان بازدید از اردوی تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان در سرعین، مطالبهگری از متولیان برای توسعه ورزش، آسیب شناسی در این حوزه و کمک به ارتقای کارکرد ورزش بر پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی را از مأموریتهای اولویتدار دادستانی دانست و اظهار کرد: تشکیل ابتکاری کارگروه تخصصی ورزشی در دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل برای اولین بار در کشور، از اقدامات مؤثر بود.
وی افزود: توجه به نوجوانان و جوانان باید دغدغه همه مدیران در تمامی دستگاهها باشد چرا که سرنوشت و آینده کشور به این قشر وابسته است.
آفاقی با تأکید بر ضرورت قدردانی واقعی از قهرمانان گفت: نحوه تجلیل از قهرمانی که با تلاش و رنج فراوان پرچم مقدس کشورش را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآورده، باید متناسب با شأن قهرمانی و ارزش خدمت و افتخار آفرینیاش باشد.
دادستان مرکز استان با اعلام حمایت همهجانبه دستگاه قضائی از ورزشکاران و قهرمانان استان اظهار داشت: اقدامات حمایتی و صیانتی دادستانی از ورزش استان بهواسطه کارگروه ادامه خواهد داشت و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمیشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش ادارهکل ورزش و جوانان استان برای میزبانی اردوی تیم ملی وزنهبرداری در شهر توریستی سرعین قدردانی کرد.
اردوی تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان کشور بهمنظور آمادگی مسابقات آسیایی بحرین از ۱۰ مرداد به میزبانی استان اردبیل آغاز شده و تا ۳۱ شهریور در شهر سرعین ادامه خواهد داشت.
