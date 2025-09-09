تابلوی نقاشی «خیرالبشر» با موضوع تولد پیامبر اکرم (ص) رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مراسم رونمایی از تابلوی نقاشی «خیرالبشر» اثری از حسین عینی‌بخش عصر سه‌شنبه ۱۸ شهریور در نگاه‌خانه سوره حوزه‌ هنری برگزار شد.

در این مراسم، سید شهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، علی اصغر یوزباشی، ناصر سیفی، مصطفی گودرزی، حسین غلامی و حسین عینی‌بخش حضور داشتند.

سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری درباره حضور این هنرمند جوان و رونمایی از اثر او گفت: آقای عینی‌بخش هنرمند جوانی است که ما به تازگی کشف کردیم که آثاری در مناسبت‌های مذهبی و شیعی دارد و «خیرالبشر» اولین اثری است که از او را به نمایش می‌گذاریم. با توجه به قلمی که این هنرمند دارد، امیدوارم بیشتر در خدمتش باشیم.

وی تصریح کرد: سعی کردیم در دوره جدید مدیریت، توجه بیشتری به جوانان داشته باشیم و در همه شاخه‌های هنر تجسمی، جذب هنرمند را داشتیم.

حسین عینی‌بخش هنرمند نقاش، در اثر خود به بازنمایی بخشی از تاریخ صدر اسلام و میلاد پیامبر اکرم (ص) پرداخته است. این هنرمند درباره رویکرد خود در خلق این اثر گفت: تلاشم بر این بود که وقایع تاریخی زندگی پیامبر (ص) را به نمایش بگذارم. برای این منظور منابع تاریخی معتبر را مطالعه کردم و بدون الهام مستقیم از تصویری خاص، با تکیه بر متون الهام‌بخش به طراحی و اجرای این تابلو پرداختم.

وی درباره پرهیز از نمایش مستقیم چهره پیامبر (ص) در این تابلو نیز عنوان کرد: ترجیح دادم از نمایش پیکره کامل حضرت رسول (ص) خودداری کنم، هرچند از نظر من مانعی برای این کار وجود ندارد. اما احساس کردم این شیوه، همراهی بیشتری با مخاطب ایجاد می‌کند.

این هنرمند تأکید کرد: آثار دینی و مذهبی می‌توانند تأثیر عمیقی بر مخاطبان داشته باشند؛ بارها شاهد بوده‌ام که بینندگان هنگام تماشای آثار مذهبی اشک ریخته‌اند یا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و حتی تغییراتی در رفتار فردی و اجتماعی خود ایجاد کرده‌اند. همین مسئله رسالت نقاشی دینی را پررنگ‌تر می‌کند.

در بیانیه این اثر به قلم حسین عینی‌بخشی آمده است:

«خیرالبشر

۱۷ ربیع‌الاول سال عام‌الفیل (۵۷۰ م) همان روزی بود که تمام انبیاء، از آدم (ع) تا عیسی (ع)، بشارت آمدنش را داده بودند.

روزی که بت‌ها در هم شکستند، طاق کسری ترک برداشت و تخت پادشاهان سرنگون و سِحر ساحران باطل شد.

آن روز، آمنه (ع) گفت: والله که چون پسرم به دنیا آمد، از او نوری ساطع شد که همه چیز را روشن کرد و در میان آن روشنی، صدایی شنیدم که می‌گفت: «بهترین مردم (خیر البشر) را به دنیا آوردی، پس او را «محمّد» نام کن.»