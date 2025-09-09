به گزارش خبرگزاری مهر، به‌منظور تأمین نیاز صنعت هسته‌ای کشور به خدمات آزمایشگاهی در حوزه مدیریت استهلاک در شاخه‌های تخصصی عمران، مکانیک، برق و ابزار دقیق، آزمایشگاه مدیریت استهلاک و با هدف ارایه خدمات عمومی نظیر آزمایش‌های بتن و مکانیک و نیز خدمات تخصصی مانند استهلاک پرتوی و غیرپرتوی با حضور «محمد اسلامی» معاون رییس‌جمهور، رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، معاونان سازمان انرژی اتمی، متخصصان و کارشناسان به بهره‌برداری رسید.

محمد اسلامی در این مراسم گفت: طراحی آزمایشگاه پیش از آنکه صرفاً یک الزام ایمنی باشد، جزو الزامات اصلی طراحی محسوب می‌شود. هنگامی که با پرتو سروکار داریم، طبیعی است که باید بتوانیم آثار آن را در عمر یک محصول پیش‌بینی کنیم؛ بنابراین آزمایشگاه جزو جدایی‌ناپذیر فرایند طراحی است. ان‌شاءالله این مرکز ماندگار و تأثیرگذار باشد و خدمات رسانی آن در تمامی بخش‌ها گسترش یابد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: دو فاکتور اصلی برای ماندگاری، «متریال» و «اندازه» است. اگر بتوانیم تلرانس‌ها (نوسان) را به‌خوبی رعایت کنیم، خواص مکانیکی و رفتاری متریال را به‌درستی بشناسیم و عمر را دقیق تخمین بزنیم، می‌توانیم به اتقان برسیم.

اسلامی در حاشیه این افتتاحیه و در جمع خبرنگاران نیز گفت: ما در سازمان انرژی اتمی ایران یک روند توسعه‌ای برنامه‌محور را دنبال می‌کنیم. یکی از الزامات اصلی آن است که بتوانیم الزامات ایمنی محیط‌های پرتوی را در حوزه طراحی، ساخت و نگهداری تشخیص دهیم و براساس محاسبات صحیح و مطابق با استانداردهای ایمنی آن‌ها را پیش ببریم.

وی ادامه داد: در فرایند ساخت مجموعه‌های هسته‌ای، تخمین خستگی یک سازه به‌صورت استاندارد و رایج وجود دارد، اما تا امروز کسی اندازه‌گیری دقیقی از آثار پرتوها انجام نداده و دوام یک سازه، محصول، سامانه یا قطعه تحت تأثیر پرتو بررسی نشده است. بر همین اساس در آزمایشگاه مدیریت استهلاک این موضوع با روش‌های آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت.

اسلامی تاکید کرد: همپای طراحی برای عمر و دوام قطعات، باید تشخیص درست و دقیق آزمایش‌ها را ملاک قرار دهیم و سپس در طول عمر بهره‌برداری آن را پایش کنیم تا اطمینان حاصل شود سازه‌ای که طراحی کرده‌ایم با عمر تعیین‌شده هماهنگ است و بتواند تا پایان زمان مقرر، بدون حادثه در خدمت قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اکنون به قابلیت‌های طراحی و مهندسی دست یافته‌ایم، هم به فناوری مجهز شده‌ایم و هم ساخت تجهیزات و اقلام مورد نیاز را در داخل کشور به انجام می‌رسانیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پایان افزود: این چرخه یک تلاش کاملاً بومی و مبتنی بر تحقیقات است و به کوری چشم دشمنان، امری پایدار به‌شمار می‌رود که با هیچ بمبارانی نابود نخواهد شد. کشور ما با فرهنگی کهن و جوانانی پرشور و دانا، شایسته بهترین جایگاه است. صنعت هسته‌ای پیشران علوم و فنون پیشرفته است و نیازی مبرم در تمامی سرفصل‌هاست. هیچ‌کس نمی‌تواند این صنعت را از مردم ایران بگیرد.

گفتنی است، آزمایشگاه مدیریت استهلاک با هدف ارایه خدمات عمومی نظیر آزمایش‌های بتن و مکانیک و نیز خدمات تخصصی مانند استهلاک پرتوی و غیرپرتوی تجهیز و راه اندازی شده است. بر اساس اعلام کارشناسان استهلاک، یک فرایند عمومی در مورد هر یک از ویژگی‌های سیستم‌ها، ساختارها و تجهیزات (SSC) است که به تدریج، در اثر زمان و یا در اثر بهرهبرداری دچار تغییرات می‌شوند. این در حالی‌است که ایمنی تاسیسات هسته‌ای ایجاب می‌کند که تمهیدات مدیریت استهلاک از زمان طراحی درنظر گرفته شده باشد.

مدیریت استهلاک نیز به عنوان مهندسی، بهرهبرداری، استراتژی تعمیر و نگهداری و اقدامات کنترلی در محدوده قابل قبول افت استهلاکی SSCها تعریف شده و شامل تعمیر، نوسازی، جایگزینی و تعویض SSCها می‌شود و در راستای فعالیت‌هایی است که برای نگهداری، تست و یا اصلاح پروژه‌ها به‌کار می‌رود.

لازم به ذکر است مدیریت مؤثر استهلاک، استفاده از روشی است که ضمن تشخیص و ارزیابی میزان استهلاک؛ شرایط سرویس و معیارهای کاربردی برای کاهش میزان استهلاک را ارایه می‌کند.