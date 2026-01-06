به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ حسین ذوالفقاری در سومین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان «تبیین طرح مراکز امید و زندگی» و تدوین «برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵» که در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد، با اشاره به اتفاقات ونزوئلا اظهار کرد: اتفاقات ونزوئلا نشان‌دهنده نقض صریح تمام اصول‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی است و در واقع سیستم استکبار به دوران وحشی‌گری‌ای برگشته که در آن بی‌قانونی در جهان وجود داشت.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: به بهانه مبارزه با موادمخدر رئیس‌جمهور یک کشور و همسرش را ربودند. این اتفاق تقریباً در طول تاریخ و حتی جنگ‌های متقابل بی‌سابقه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم سلیمانی وقتی مأموریتی را دریافت می‌کرد، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات به کار می‌برد و ما امروز نیز نیازمند افرادی هستیم که مانند حاج قاسم، امور را به نتیجه برسانند.

ذوالفقاری تصریح کرد: نباید به ما دیکته کنند که اقدامات را انجام دهیم بلکه خودمان باید به دنبال رفع مشکلات باشیم. زمان و عمر خدمت ما به سرعت می‌گذرد، باید با خود بیاندیشیم که در زمان مسئولیت خود چه کرده‌ایم، چه می‌توانستیم انجام دهیم اما در چهارچوب قانون آن را انجام ندادیم.

ذوالفقاری با بیان اینکه وظیفه اصلی ستاد مبارزه با موادمخدر، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، گزارش‌گیری و گزارش‌دهی است و تمام ریل‌گذاری‌ها در ستاد باید در این مسیر حرکت کند، خاطرنشان کرد: ما بخشی فرادستگاهی هستیم و باید نقش خود را ایفا کنیم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه تقریباً محورهای اصلی تمام برنامه‌های ستاد نهایی شده و اکنون باید به سمت تدوین آئین‌نامه‌ها و پروتکل‌ها برویم، عنوان کرد: علمِ تنها، کارایی ندارد، علمی که تبدیل به عمل نشود، جز آشفتگی دستاوردی ندارد و باید علم تبدیل به مهارت شود، ما باید توانمندی خود را به اثبات برسانیم.

وی با بیان اینکه ما نیازمند این هستیم در کار توانمند شویم، با انتقاد از اقدامات کلینیک‌های ترک اعتیاد، گفت: اکنون چند نفر در این کلینیک‌ها درمان شده‌اند؟ مشخص نیست.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه باید بر اساس نقشه و طرح جلو برویم، به مراکز امید و زندگی اشاره کرد و گفت: چیدمان در این مراکز باید اصولی باشد، طراحی فیزیکی، اجرای دقیق پروتکل‌ها و امور اشتغال و خیرین در این مراکز باید مشخص باشد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه نقش اصلی ما این است تا نقش افراد را تعیین و زمین بازی را مشخص کرده و سپس رو به جلو حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: باید گزارش عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه پیشگیری، درمان، مبارزه، کنترل مرز و … بر مبنای وظایف قانونی آن‌ها اخذ کنیم نه اینکه مبنای گزارش‌دهی آن‌ها بر مبنای بودجه‌ای باشد که در این زمینه به آن‌ها تخصیص یافته است.