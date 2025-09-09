به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که در رأس یک هیئت دیپلماتیک به مصر سفر کرده است، امروز عصر با عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار گزارشی از روند تعاملات ایران-مصر در سطوح دوجانبه و چندجانبه ارائه کرد و بر اهمیت تقویت روابط در زمینه‌های مورد علاقه طرفین از جمله در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و نیز همکاری در جهت حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.

رئیس‌جمهور مصر ضمن ابراز خشنودی از روند مثبت روابط و مناسبات دو کشور بر اهمیت استمرار رایزنی‌ها بین دو کشور در راستای تحقق منافع دو ملت و مصالح منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از مساعی جمیله مصر در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران و میزبانی جلسه مشترک ایران-آژانس که منجر به نهایی‌شدن شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس در شرایط جدید متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران شد، تقدیر کرد و همکاری مصر و ایران در این خصوص را نشانه روشنی از تفاهم و اعتماد متقابل بین دو کشور دانست که لازم است به‌عنوان بستری ارزشمند جهت تقویت مناسبات مورد استفاده قرار گیرد.

در این دیدار همچنین در مورد تحولات منطقه بخصوص وضعیت فاجعه‌بار غزه و ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، تجاوزات مکرر این رژیم علیه کشورهای منطقه از جمله تجاوز تروریستی امروز علیه قطر تبادل نظر شد و ضرورت همکاری و هماهنگی کشورهای منطقه برای توقف جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی و صیانت از امنیت منطقه مورد تاکید قرار گرفت