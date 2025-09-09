https://mehrnews.com/x38YL9 ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ کد خبر 6585313 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ بسته خبری ویژه هجدهم شهریورماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری هجدهم شهریورماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد خبر 6585313 کپی شد مطالب مرتبط هدفگذاری تولید پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۳ سال آینده مرکزی ثبت ۲۵ وقف جدید به ارزش سه هزار میلیارد ریال در استان مرکزی بهره برداری از ۲۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مرکزی افتتاح همزمان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هشت استان کشور برچسبها بسته خبری استان مرکزی نیروگاه خورشیدی وقف و اوقاف
نظر شما