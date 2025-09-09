هدفگذاری تولید پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۳ سال آینده مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی بعد از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی همزمان در هشت استان کشور اظهار کرد: بر اساس میثاق‌نامه‌ای که با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان امضا شده، سهم استان مرکزی در سال جاری احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی است.

وی افزود: با بهره‌برداری از ۲۱ و ۲ دهم مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید، ظرفیت مصوب نیروگاه‌های استان به ۲۱۶ مگاوات رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها سه مگاوات بوده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی اکنون با ۱۷۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی فعال، رتبه نخست تحویل برق خورشیدی به شبکه سراسری کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین برای احداث سه هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان واگذار شده است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: مدت زمان واگذاری زمین برای این طرح‌ها به یک هفته کاهش یافته و استان مرکزی جزو استان‌های پیشرو در تسهیل این روند محسوب می‌شود.

زندیه وکیلی گفت: ظرفیت اتصال به شبکه برق در استان بیش از ۷ هزار مگاوات است، در حالی که میزان مصرف فعلی تنها یک هزار و ۸۰۰ مگاوات برآورد می‌شود و مابقی تولید برق خورشیدی استان به شبکه سراسری متصل خواهد شد.