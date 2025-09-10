به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست کمیته گردشگری شهرستان با تبریک ولادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و همچنین هفته وحدت، گردشگری را یکی از ظرفیتهای مهم و بالقوه این شهرستان به واسطه پیشینه تاریخی آن دانست و افزود: دشتی سرشار از ظرفیتهای موجود برای توسعه گردشگری است و اگر صحیح عمل کنیم در کنار جاذبهها و ابنیه های موجود حتی موضوعاتی نظیر فرهنگ غنی مردم دشتی و کشاورزی آن نیز میتواند قابلیت توسعه گردشگری را برای شهرستان فراهم کند.
فرماندار دشتی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری اظهار کرد: با احداث چندین هتل و اقامتگاه با مشارکت بخش خصوصی، شرایط برای پذیرایی از گردشگران در سطح شهرستان تقویت میشود.
وی افزود: روستاهای گردشگری و جاذبههای طبیعی و تاریخی شهرستان باید به شکل مطلوب معرفی شوند و زمینه جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی بیش از پیش فراهم شود.
مقاتلی تأکید کرد: گردشگری میتواند بهعنوان یک ظرفیت مهم درآمدزایی برای شهرستان مطرح شود و در این راستا تدوین «شناسنامه گردشگری شهرستان» و تشکیل کارگروه ویژه دنبال خواهد شد.
فرماندار دشتی توسعه اقتصاد دریا محور را از دیگر ظرفیتهای مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: در سال جاری برای ۱۴ طرح گردشگری و تاریخی در کمیته برنامهریزی شهرستان تأمین اعتبار شده است.
