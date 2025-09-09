حجتالاسلام علیرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ویژهبرنامه «قرار نوجوانی در میلاد پیامبر (ص)» با حضور هزاران نوجوان در نقاط مختلف شهر مشهد و برخی شهرستانهای استان برگزار شد.
مدیر مرکز نوجوانه تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: در این حرکت، در ۲۵ نقطه از شهر مشهد گروههای سرود نوجوانی به اجرای سرودهای پرشور پرداختند. همچنین در ۷۰ نقطه از شهر ایستگاههای صلواتی توسط نوجوانان برپا شد و قریب به ۵۰۰ نفر از دختران نوجوان نیز در مکانهای پرتردد همچون متروها و اتوبوسها به توزیع شکلات و بستههای فرهنگی پرداختند.
وی گفت: این برنامه جلوهای روشن از ظرفیت عظیم نسل نوجوان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی بود. نوجوانان نشان دادند که میتوانند با خلاقیت، نشاط و حضور فعال، فضای شهر را در مناسبتهای مذهبی دگرگون کنند.
یوسفی با قدردانی از همراهی تشکلهای فرهنگی و مردمی گفت: امید است اینگونه برنامهها با حمایت دستگاههای فرهنگی استمرار یابد تا شاهد شکوفایی بیش از پیش نسل نوجوان در مسیر خدمت به دین و جامعه باشیم.
