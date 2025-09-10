به گزارش خبرگزاری مهر، عادل تقیزاده، رئیس راهداری شهرستان بروجن گفت: در راستای ارتقای کیفیت جادهها و خدمترسانی به مردم، عملیات بهسازی محور گندمان – حسینآباد به طول ۶۰۰ متر روکش آسفالت و ۲ کیلومتر شانهسازی با موفقیت انجام شد.
وی افزود: این اقدامات به منظور ایمنسازی مسیر، روانسازی ترافیک و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار شهرستان در دستور کار قرار گرفته است و شریانهای آسفالت در رگ به رگ محورهای مواصلاتی شهرستان همواره در جریان نگهداری و بهسازی است.
تقیزاده در پایان تصریح کرد: اهداف اصلی ما افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت راهها و خدمت صادقانه به مردم عزیز شهرستان است و راهداری بروجن با تمام توان این مسیر را ادامه خواهد داد.
