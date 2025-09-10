ترافیک پرحجم و روان در لاین شمالی آزادراه های زنجان حاکم است

محمد حسن خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حجم سفرهای تابستانی در روزهای پایانی شهریور افزایش یافته گفت: آزادراه زنجان–تبریز در لاین شمالی با ترافیک پرحجم مواجه است و بخش قابل توجهی از تصادفات اخیر در محورهای فرعی استان رخ داده است.
وی با اشاره به وضعیت ترافیکی جادههای استان اظهار کرد: در حال حاضر محورهای مواصلاتی اصلی زنجان از جمله آزادراه زنجان–تبریز و مسیرهای ارتباطی به استانهای همجوار، ترافیکی پرحجم اما روان دارند و مأموران پلیس در نقاط حساس و پرتردد مستقر شدهاند.
خلجی با تأکید بر اینکه مدیریت سفرهای تابستانی نیازمند همکاری کامل رانندگان است، ادامه داد: پلیس با هرگونه تخلف حادثهساز از جمله سبقتهای غیرمجاز، سرعتهای غیرمجاز، انحراف ناگهانی و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی برخورد جدی خواهد کرد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه خستگی و خوابآلودگی از مهمترین عوامل بروز سوانح جادهای است، خاطرنشان کرد: رانندگان باید پس از هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه استراحت کنند تا با تمرکز و آرامش به مسیر خود ادامه دهند.
خلجی با اشاره به مشکلات موجود در محورهای فرعی استان گفت: بسیاری از محورهای فرعی در حال بازسازی یا فاقد علائم راهنمایی و رانندگی هستند و وجود چالهها و دستاندازهای خطرناک باعث شده تا بخش عمده حوادث رانندگی اخیر در این مسیرها اتفاق بیفتد.
وی افزود: خوشبختانه تا این لحظه تصادف خاصی در محورهای اصلی گزارش نشده اما بررسیهای پلیس نشان میدهد که روند وقوع تصادفات در جادههای فرعی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع زنگ خطر جدی برای رانندگان است.
خلجی تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی در محورهای فرعی، بیتوجهی رانندگان به علائم هشداردهنده موقت و محدودیتهای ترافیکی است. انتظار میرود رانندگان در این مسیرها بیش از پیش جانب احتیاط را رعایت کنند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با تأکید بر اینکه ایمنی سفر در گرو رعایت مقررات است، گفت: رانندگان باید چه در جادههای اصلی و چه در مسیرهای فرعی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را اولویت نخست خود قرار دهند، چرا که کوچکترین غفلت میتواند خسارات جبرانناپذیری به بار آورد.
نظر شما