نبود جاده های دسترسی و ایمن از مهمترین معضلات بخش سردشت دزفول است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم حسینی احمد فداله شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل دفتر امام جمعه بخش سردشت برگزار شد، اظهار کرد: نداشتن جاده دسترسی و جاده ایمن از مهمترین معضلات بخش سردشت دزفول است. در سال‌های گذشته پروژه بزرگ جاده پاشنه زاگرس آغاز به کار کرد، این پروژه طی سال گذشته نیز پس از مدت‌ها توقف از سر گرفته شد اما در حال حاضر این پروژه مدت زیادی است که متوقف شده و تکلیف آن نامعلوم است.

وی افزود: پروژه‌های ملی نیز با توجه به مشکلات نقدینگی در کشور زمان زیادی نیاز دارند اما مردم نمی‌توانند بیشتر از این منتظر بمانند که آیا پروژه پاشنه زاگرس به نتیجه می‌رسد یا خیر! لذا از نماینده، فرماندار ویژه و راهداری شهرستان انتظار داریم تا زمان تعیین تکلیف پروژه‌های بزرگ، برای خدمت به مردم منطقه و توجه به مطالبات آنها برخی پیچ‌های خطرناک را اصلاح کنند.

امام جمعه بخش سردشت دزفول با بیان اینکه بخش سردشت دزفول بیابان و بن بست و آخر دنیا نیست، تصریح کرد: این بخش تا شهر گتوند ۳۰ دقیقه، تا شهر لالی ۴۵ دقیقه و تا شهر مسجد سلیمان یک ساعت فاصله دارد و می‌تواند مسیرعبور تعداد زیادی از مردم و مسافران باشد اما متاسفانه فاقد جاده دسترسی و ایمن است.

حجت الاسلام حسینی احمدفداله ادامه داد: این بخش یک منطقه گردشگری و مهم است که در صورت توجه و برنامه ریزی می‌تواند برای شهرستان درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد، در ایام نوروز این بخش میزبان هزاران مسافر از مناطق مختلف کشور است بنابراین توجه و ساماندهی جاده‌های این بخش یک اولویت و ضرورت است.

وی عنوان کرد: جاده روستای حمزه بسیار خطرناک است و تصادفات منجر به مرگ متعددی در این جاده رخ می‌دهد، این جاده فاقد روکش آسفالت مناسب است و پیگیری‌های فراوان و متعدد ما با مسئولان متولی بدون نتیجه مانده است.

امام جمعه بخش سردشت دزفول گفت: روستای بوالحسن که یک روستای گردشگری و محبوب گردشگران است از جاده دسترسی و ایمن محروم است و عشایر و ساکنان از این مشکل رنج می‌برند، هرچند سال گذشته با حضور استاندار پیشین اعتبار قابل توجهی نیز برای احداث جاده این روستا در نظر گرفته شد اما پروژه‌ای اجرا نشد.

حجت الاسلام حسینی احمدفداله در ادامه مشکل آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت در تمام نقاط بخش سردشت و قطع کامل اینترنت در هنگام قطعی برق را از دیگر مشکلات اساسی بخش سردشت برشمرد و عنوان کرد: استانی با این عظمت و ظرفیت نمی‌تواند مشکل آنتن دهی بخش سردشت را برطرف کند؟

بی‌توجهی به عشایر

وی با انتقاد از بی توجهی امور عشایر دزفول و استان به مشکلات عشایر بخش سردشت دزفول گفت: متأسفانه امور عشایر درد عشایر منطقه را درک نمی‌کند و بازدید و توجهی از سوی امور عشایر صورت نمی‌گیرد، عشایر منطقه برای تهیه نفت و آب شرب با زحمات فراوانی مواجه هستند و پیگیری‌های ما به عنوان خادمان مردم بی نتیجه مانده است‌.

امام جمعه بخش سردشت دزفول بیان کرد: در حوزه شبکه بهداشت، وضعیت بخش تا حدودی قابل قبول است، اورژانس جاده‌ای روستای حمزه افتتاح شده و یک پایگاه جاده‌ای در روستای گاومیر نیز در حال افتتاح است اما متاسفانه روستای حسین کلولی با چند هزار نفر جمعیت از وجود درمانگاه محروم است که امیدوار هستیم در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه پروژه پل روستای ماهور برنجی به آیینه دق مردم منطقه تبدیل شده است، گفت: در سال‌های اخیر اعتبار قابل توجهی برای احداث پروژه پل روستای ماهور برنجی هزینه شد اما این پروژه مدت زیادی است متوقف شده و به حالت نیمه کاره رها شده در حالی که با اندک اعتباری می‌تواند تکمیل شود.

فاقد شعبه بانکی هستیم

امام جمعه بخش سردشت دزفول یادآور شد: در گذشته که شهر سردشت یک روستا بوده دارای دو شعبه بانکی بود اما از زمانی که تبدیل به شهر شده متاسفانه فاقد شعب بانکی است این امر مشکلات فراوانی برای مردم منطقه ایجاد کرده است.

حجت الاسلام حسینی احمدفداله در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از زحمات اصحاب رسانه شهرستان دزفول گفت: خبرنگاران در مسیر انبیای الهی که آگاهی جامعه بوده حرکت می‌کنند و مردم را از عدم آگاهی به سمت نور و اطلاعات سوق می‌دهند.

وی اظهار کرد: خبرنگاران دزفول متعلق به تمام شهرستان هستند، خبرنگاران باید تمام موضوعات و مشکلات شهرستان را پوشش دهند چرا که مناطق محروم سردشت و شهیون نیازمند توجه ویژه اصحاب رسانه هستند لذا انتظار داریم مشکلات و معضلات این دو بخش به خوبی به گوش مردم و مسئولان برسد.

حجت الاسلام حسینی احمدفداله با بیان اینکه اصحاب رسانه خود را ناظر بر مسئولان بدانند چرا که زبان گویا و چشم بینای مردم هستند، گفت: مردم به خبرنگاران نیاز دارند و مسئولیت سنگینی بر عهده آنهاست. رسانه زمانی می‌تواند موفق باشد که قلم آزادی داشته باشد اصحاب رسانه نباید از انتقاد کردن بترسند چرا که تا زمانی که انتقاد وجود نداشته باشد اصلاحی صورت نمی‌پذیرد بنابراین ضروری است خبرنگاران تعهد بیشتری نسبت به بیان مسائل و مشکلات داشته باشند.