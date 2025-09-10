  1. استانها
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

حمله به پاسگاه یگان حفاظت منابع طبیعی در اسالم؛ ۲ جنگلبان مجروح شدند

تالش- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از حمله متصرفین اراضی ملی به پاسگاه یگان حفاظت منابع طبیعی در خرجگیل اسالم خبر داد و گفت: در این حمله ۲ نفر از جنگلبانان مجروح شدند.

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان تالش در راستای اجرای حکم قطعی قضائی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی در منطقه خریله اسالم، اقدام به بازپس‌گیری بخشی از اراضی کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات ۱۰ نفر از متصرفین با حمله به پاسگاه نگهبانی «خرجگیل» دو کیوسک نگهبانی را به شدت تخریب کرده و با مأموران یگان حفاظت درگیر شدند این درگیری منجر به آسیب‌دیدگی دو تن از جنگلبانان و وارد آمدن خسارات به اموال عمومی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان گفت: با تلاش نیروهای یگان حفاظت و همکاری دستگاه قضائی، دو تن از ضاربان شناسایی و بازداشت شده‌اند و پیگیری قضائی برای شناسایی دیگر عوامل این حمله نیز در حال انجام است.

وی ضمن محکوم کردن حمله به مأموران اجرایی منابع طبیعی افزود: هرگونه تعرض به مأموران یگان حفاظت و تخریب اموال عمومی، پیگرد قانونی خواهد داشت و با متخلفان برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

برخورد قانونی با زمین‌خواران ادامه خواهد داشت

مدیرکل منابع طبیعی گیلان همچنین تأکید کرد: عملیات بازپس‌گیری اراضی ملی در نقاط مختلف استان گیلان با جدیت ادامه خواهد یافت و اجازه نخواهیم داد حقوق بیت‌المال توسط سودجویان نقض شود.

مرزبانی از مردم و اهالی منطقه خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف یا تخریب منابع طبیعی، مراتب را به سامانه تلفنی ۱۵۰۴ اطلاع دهند.

