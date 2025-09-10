۱.۲ هکتار اراضی ملی استان اصفهان رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر سعید باقری با اشاره به اینکه هرگونه اقدام فیزیکی مانند دیوار و فنس کشی در اراضی ملی و دولتی ممنوع بوده و تصرف اراضی ملی و دولتی بهشمار میرود، اظهار کرد: تیمهای گشت و مراقبت یگان حفاظت اراضی هم در سطح ادارات شهرستانها و هم در ستاد اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بهصورت مستمر عرصههای دولتی را مورد رصد و پایش قرار میدهند و به محض مشاهده هرگونه تخلف بر روی اراضی ملی با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی افزود: مردم استان اصفهان در صورت مشاهده موارد مشکوک تعرض و یا تصرف به اراضی ملی و دولتی میتوانند در هر ساعت از شبانهروز با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ موضوع را گزارش کنند تا عوامل یگان حفاظت اراضی استان در سریعترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان بیان کرد: در کمتر از یکماه اخیر، ۱۱ هزار و ۸۵۱ مترمربع از اراضی ملی و دولتی استان اصفهان با هوشیاری کارکنان این فرماندهی از چنگال متصرفان خارج و رفع تعرض شد.
وی افزود: این اراضی شامل ۲۰۰ مترمربع زمین واقع در شهرستان نائین بوده که از طریق رفع تصرف فوری اقدام شد؛ همچنین برای ۱۱ هزار و ۶۵۱ مترمربع اراضی دولتی واقع در شهرستان کاشان نیز با اقدامات و پیگیریهای حقوقی معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان حکم قضایی قطعی اخذ شد که با تلاش و همت کارکنان فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان اصفهان و پشتیبانی عوامل انتظامی اجرا و ضمن خلع ید و قلع و قمع، رفع تصرف و به بیتالمال اعاده شد.
سرهنگ باقری تصریح کرد: مردم استان اصفهان قبل از خرید ملک بهویژه در محدوده و حریم شهرها از صحت مدارک اطمینان حاصل کنند و استعلام لازم را از دستگاههای مربوط بالاخص راه و شهرسازی به عمل آورند تا مورد سو استفاده زمین خواران و کلاهبرداران قرار نگیرند.
