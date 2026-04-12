اهدای جهیزیه به ۷۵ زوج نیازمند در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی ابراهیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویتهای حمایتی این نهاد در سال جاری، اظهار کرد: در راستای ترویج سنت حسنه ازدواج و حمایت از خانوادههای کمدرآمد، مرحله جدید طرح اهدای جهیزیه به زوجهای جوان در شهرستان جاسک به مرحله اجرا درآمد.
وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: برای هر یک از زوجهای مشمول، یک کارت اعتباری خرید و کیف پول الکترونیکی به ارزش ۶۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است تا بر اساس نیاز خود، اقلام ضروری زندگی مشترک را تأمین کنند. در این مرحله ۷۵ زوج جوان از این تسهیلات بهرهمند شدند که ارزش مجموع این اعتبارات به ۴۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال میرسد.
رئیس کمیته امداد جاسک با تأکید بر اینکه تأمین جهیزیه یکی از راهبردهای اصلی این نهاد برای تسهیل تشکیل خانواده در مناطق محروم است، تصریح کرد: این اقدام گامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از جوانان در آستانه ورود به زندگی مشترک است.
حجتالاسلام ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش برای جذب مشارکتهای مردمی و خیرین جهت گسترش این طرحها ادامه دارد و امیدواریم با استمرار این حمایتها، هیچ زوج جوانی به دلیل محدودیتهای مالی از آغاز زندگی مشترک باز نماند.
نظر شما