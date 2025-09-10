به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد ابراهیمی، صبح چهارشنبه با ارزیابی وضعیت آموزش‌های قرآنی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نظر است با هماهنگی‌های بیشتر، سال ۱۴۰۴ با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهتر به پایان برسد.



وی همچنین در خصوص فعالیت‌های شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان‌های مختلف کشور گفت: یکی از اهداف مهم ما در این سفر، تقویت ظرفیت شورای هماهنگی و بهره‌برداری بهینه از توانمندی‌های موجود در شهرستان‌ها است. در این راستا، تجربه‌های موفقی از تشکیل شوراها در برخی از شهرستان‌ها به دست آمده که می‌تواند به گسترش فعالیت‌های قرآنی در سایر شهرستان‌ها کمک کند.



ابراهیمی با اشاره به نقش تشکل‌ها و مؤسسات قرآنی در این شوراها، افزود: حل مشکلات و نیازهای تشکل‌ها و مؤسسات قرآنی یکی از اولویت‌های ما است. این تشکل‌ها اغلب با مشکلات مالی و ساختاری مواجه هستند و ما در تلاشیم تا از طریق شورای هماهنگی به این مشکلات رسیدگی کرده و به بهبود وضعیت آنان کمک کنیم.



مشاور رئیس سازمان دارالقرآن کشور همچنین از رتبه دوم استان گلستان در فعالیت‌های قرآنی کشور به عنوان دستاوردی مهم یاد کرده و گفت: استان گلستان با زحمت فعالان قرآنی خود توانسته رتبه دوم کشوری را کسب کند و با تلاش‌های بیشتر و همکاری‌های مؤثر، به زودی شاهد ارتقای این رتبه به جایگاه نخست خواهیم بود.



وی تأکید کرد: هدف نهایی ما تقویت فعالیت‌های قرآنی در سطح استان و کشور است تا نه تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفیت نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابیم.