امام جمعه اهل سنت اوز: وحدت، رمز موفقیت امت اسلامی است

شیخ محمد زمان زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرآن کریم رمز وحدت اسلامی است، گفت: طبق آیات قرآن اگر دچار اختلاف شویم و از وحدت فاصله بگیریم دچار شکست خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه باید وحدت عملی و حقیقی را نیز ایجاد کنیم، ادامه داد: وحدت نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد بلکه باید به صورت عملی تجلی پیدا کند.

امام جمعه اهل سنت اوز افزود: وحدت، رمز موفقیت امت اسلامی است و مؤلفه‌های وحدت با یکپارچگی و تمسک به فرمایشات قرآن کریم شکل می‌گیرد.

شیخ زمانی تصریح کرد: وحدت در جمهوری اسلامی ایران بنا گذاشته شده و این از افتخار این نظام مقدس است.