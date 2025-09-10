خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: وحدت، که هر سال در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار می‌شود، فراتر از یک مناسبت مذهبی، نمادی از ضرورت همگرایی و انسجام میان مسلمانان جهان است. در شرایط کنونی که جهان اسلام با چالش‌های متعدد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روبروست، این هفته فرصتی طلایی برای بازنگری در پیوندهای تاریخی و تأکید بر ارزش‌های مشترک دین اسلام به شمار می‌آید. اهمیت این هفته در ایجاد فضای گفت‌وگو و هم‌افزایی بین فرق و مذاهب مختلف اسلامی، نقشی کلیدی در کاهش تنش‌ها و گسترش صلح و آرامش دارد.

بازخوانی پیام‌های وحدت‌آفرین در پرتو چالش‌های امروز

در سال‌های اخیر، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورت تبیین مجدد اهمیت وحدت اسلامی را دوچندان کرده است. هفته وحدت با تأکید بر آموزه‌های اخلاقی و انسانی اسلام، زمینه‌ساز همدلی و تقویت ظرفیت‌های مشترک برای مقابله با افراط‌گرایی، تعصب و خشونت است. این مناسبت به رهبران دینی، نخبگان فرهنگی و رسانه‌ها این امکان را می‌دهد تا با استفاده از زبان مشترک قرآن و سنت، پیام‌های صلح، مدارا و همزیستی را به جوامع اسلامی منتقل کنند و پیوندهای گسسته را بازسازی نمایند.

نقش رسانه‌ها و فناوری در تقویت پیام وحدت

در دنیای امروز، رسانه‌ها و فناوری‌های نوین نقش بی‌بدیلی در انتقال پیام‌های فرهنگی و دینی ایفا می‌کنند و هفته وحدت فرصتی است تا این ظرفیت‌ها به خدمت انسجام امت اسلامی درآیند.

شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌های جمعی می‌توانند با ترویج محتواهای وحدت‌گرا، شناسایی و مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن و نشر فرهنگ گفت‌وگو و تفاهم، به کاهش شکاف‌ها و افزایش همبستگی میان مسلمانان کمک کنند. بهره‌گیری هوشمندانه از این ابزارها، می‌تواند باعث ارتقای سطح آگاهی عمومی و ایجاد فضای مثبت برای تبادل فرهنگی و مذهبی در میان اقوام و مذاهب مختلف شود.

هفته وحدت فرصتی ارزشمند برای تقویت همبستگی و انسجام امت اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت هفته وحدت به عنوان یکی از نمادهای برجسته همگرایی و انسجام در میان مسلمانان گفت این مناسبت، فرصتی طلایی برای بازخوانی آموزه‌های مشترک اسلامی و تحکیم روابط میان اقوام و مذاهب مختلف است.

وی با اشاره به نقش مهم هفته وحدت در تقویت وحدت فکری و عملی امت اسلامی اظهار کرد: این ایام زمینه‌ساز برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و تبلیغی است که می‌تواند همگرایی و همدلی میان مسلمانان را افزایش دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود برنامه‌های این اداره کل در هفته وحدت شامل نشست‌های تخصصی با حضور علما، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های فرهنگی برگزاری جشن امت احمد در پارک غدیر بندرعباس و برنامه‌های دینی، و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای نشر پیام‌های وحدت‌محور است.

حقانی همچنین تأکید کرد: مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن و افراط‌گرایی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های هفته وحدت است و اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان با همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی تلاش دارد فضای همدلی را در جامعه تقویت کند.

وی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم، علما و نخبگان فرهنگی برای مشارکت فعال در برنامه‌های هفته وحدت اظهار امیدواری کرد که با همدلی و همکاری جمعی، پیام صلح، وحدت و همبستگی در جامعه گسترش یافته و نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان ایفا شود.

هفته وحدت فرصتی استراتژیک برای تقویت همبستگی و ارتقای فرهنگ دینی در امت اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرزاد حسنی رئیس اداره تبلیغات اسلامی جزیره بوموسی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، هفته وحدت را فرصتی حیاتی برای تقویت انسجام میان مسلمانان دانست و تأکید کرد: این مناسبت بیش از یک رویداد مذهبی، بستری برای بازخوانی مشترکات دینی و فرهنگی امت اسلام است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش شکاف‌ها و افزایش همدلی ایفا کند.

وی با اشاره به تحولات پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی و تهدیدهای فراگیر که جهان اسلام را احاطه کرده است، تصریح کرد: هفته وحدت در شرایط کنونی اهمیت مضاعفی دارد و نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و جامع برای مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن، افراطی‌گری و خشونت است.

رئیس تبلیغات اسلامی بوموسی گفت: در شهرستان بوموسی در راستای تحقق اهداف هفته وحدت، برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای در دستور کار قرار دارد که شامل برگزاری نشست‌های تخصصی بین‌مذهبی با حضور علمای برجسته، کارگاه‌های آموزشی تفسیر قرآن، دوره‌های خانواده و تربیت دینی نوجوانان و جوانان می‌شود. این برنامه‌ها با هدف ارتقای بصیرت دینی، ایجاد فضای گفتگو و تبادل نظر میان اقشار مختلف و تقویت روحیه همدلی در جامعه محلی اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام حسنی به نقش کلیدی رسانه‌ها و فضای مجازی در ترویج پیام وحدت اشاره کرد و افزود: بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های رسانه‌ای نوین مانند شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند به شکستن موانع ارتباطی و افزایش تعامل میان مذاهب و فرهنگ‌های مختلف کمک کند.

وی تأکید کرد: این اداره تلاش دارد با تولید محتوای آموزشی، مستندهای کوتاه، برنامه‌های گفتگو محور و پویش‌های رسانه‌ای، مفاهیم همزیستی مسالمت‌آمیز و مشترکات دینی را به جامعه منتقل کند و به این ترتیب نسل جوان را در مسیر انسجام اجتماعی همراه سازد.

در پایان، حجت‌الاسلام حسنی از عموم مردم، علما، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای دعوت کرد تا با مشارکت فعال در برنامه‌های هفته وحدت، نقش مؤثری در ایجاد فضای همدلی و ارتقای فرهنگ گفت‌وگو و همبستگی ایفا کنند و افزود: تحقق این هدف، علاوه بر حفظ هویت دینی، ضامن توسعه پایدار و امنیت اجتماعی در منطقه خواهد بود.