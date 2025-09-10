ماشاالله ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) و میلاد امام جعفر صادق (ع) در پاسخ به این پرسش که راهبردهای پیامبر (ص) برای تحقق وحدت جامعه اسلامی کدامند با اشاره به کلامی از رسول گرامی اسلام که فرمودند «انَّما بُعِثتُ لِاُتمِمَّ مکارم الأخلاق»، اظهار کرد: حضرت برای به کمال رساندن مکارم اخلاق از جانب خدا مبعوث شدند و در بین مردمانی به این رسالت مأموریت یافتند که گرفتار انواع خرافات و نامهربانیها، ظلم و ستم، ناامنی، گسست خانوادهها، بیعدالتی، کینه و عداوت و شرک و بتپرستی بودند.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه رذائل اخلاقی در زمان مبعوث شدن حضرت جامعه آن روز را تهدید میکرد، ادامه داد: بنابراین پیامبر (ص) به فرمان الهی برای هدایت این جامعه غرق در تاریکی به سمت نور، رسالت یافتند؛ پیامبری که مزین به فضائل والای اخلاقی و عالمترین، شجاعترین، پاکترین، صبورترین، بخشندهترین، امینترین، متواضعترین انسان بودند.
مکارم اخلاقی پیامبر (ص)؛ محور وحدت جامعه اسلامی
ایزدی با تأکید بر اینکه ویژگیهای منحصر به فرد اخلاقی پیامبر (ص) باعث شد مردم گرد ایشان جمع شوند، بیان کرد: ایشان با مبعوث شدن به پیامبری، تعالیم اسلامی و انسانی قرآن کریم را به مردم انتقال و تعلیم دادند. چرا که کلام وحی سراسر نور و هدایت است و اعراب آن زمان را که خسته از ظلم و جهل و تشنه دانش و عدالت و معرفت بودند، در مسیر ایمان و هدایت قرار داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه دین مبین اسلام ظرفیتهای وحدتآفرین فراوانی دارد، ادامه داد: رسول گرامی اسلام با بهرهگیری از این آموزهها و ظرفیتها همچون ایمان به خدا، قرآن کریم، اصول دین و … برای ایجاد جامعه متحد و مستحکم بهره گرفتند.
ایزدی وجود مقدس امیرالمومنین (ع) را از دیگر ظرفیتهای معنوی اسلام عنوان کرد و افزود: پیامبر (ص) در خطبه غدیر آن حضرت را به عنوان وصی و جانشین خودشان به مردم معرفی کردند اگرچه بدخواهان مانع رسیدن جامعه اسلامی به این آرمان و خواسته پیامبر (ص) شدند.
ظرفیتهای معنوی دین وحدتآفرین است
این نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام با یادآوری اینکه پیامبر (ص) در حدیث شجره ائمه معصومین (ع) از امام علی (ع) تا حضرت صاحب الزمان (عج) را معرفی میکنند، گفت: انسانهای تشنه دانایی و معرفت نیز فوج فوج ایمان آوردند و آرامش و عزت یافتند تا ظلم و بیعدالتی و تاریکی به حاشیه برود.
ایزدی با تأکید بر اینکه در اسلام دین از سیاست جدا نیست، توضیح داد: در معرفی اسلام عزیز همین فرموده پیامبر (ص) بس که تأکید کردند: «هرکس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاری میطلبد بشنود، اما به یاری آن مظلوم برنخیزد، مسلمان نیست». اسلام همواره مسلمانان را به حفظ وحدت و اتحاد از جمله در عرصه دستگیری از دیگران و غیرمسلمانان دعوت میکند.
رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد گفت: در کنار فضائل اخلاقی، سیره رفتاری و عملی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) نیز نشان میدهد که آنان همواره در حفظ وحدت و انسجام امت اسلامی تلاش داشتند.
وی با اشاره به شعار هفته وحدت امسال «در پرتو عشق به احمد (ص)؛ اتحاد ملت، وحدت امت»، تصریح کرد: این سالها و روزها شاهد انواع جنایتها و ظلمها علیه مردم مظلوم غزه هستیم که وحدت جامعه مسلمین و جهان اسلام اگر شکل میگرفت و مسلمانان با قوت و اتحاد در برابر قدرتهای عالم ایستادگی میکردند، شاید این صحنهها هم اتفاق نمیافتاد.
فلسطین، محور وحدت امت اسلامی
ایزدی با بیان اینکه مسلمانان در سایه تعالیم قرآنی و روایی که وحدت را اولویت جهان اسلام میدانند مجال قدرتنمایی به ظالمان نمیدهد، افزود: امروز دشمنان نیز با هدفگیری وحدت مسلمانان به دنبال ایجاد تشتت و تفرقه در بین امت اسلامی هستند تا آنها را هر چه میتوانند تضعیف کنند.
وی با تأکید بر اینکه مسلمانان در کشورهای مختلف جهان از ظرفیتهای سوقالجیشی ویژه و منابع و ثروتهای خدادادی بهرهمند هستند که باعث قدرت و اقتدار آنها میشود، ادامه داد: اگر از ابتدا این ظرفیتها علیه دشمنان اسلام همافزا و تجمیع میشد، شاید امروز شاهد این جنایتها و بیعدالتیها علیه امت اسلامی و ملتهای مظلوم و مستضعف جهان خاصه در فلسطین نبودیم.
ایزدی اظهار کرد: امروز جهان اسلام در معرض آسیب دشمن قرار گرفته و مردم بیپناه غزه سوگوار و رنجور هستند؛ باعث تأسف است که مدعیان و سازمانهای آزادی و حقوق بشر در برابر این قتل عام بیتفاوت و ساکت هستند.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر تأسی به معارف اسلامی و آموزههای پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) برای حفظ و تقویت وحدت، توضیح داد: هر کدام از فضائل و ویژگیهای این بزرگواران در جهت ایجاد اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی بوده و تأسی به سیره و آموزههای اخلاقی آنان همچون شجاعت، عدالت، مردمداری، عبادت، دستگیری از فقرا، خدمت بیمنت و … هر کدام کلید انسجام و همدلی اجتماعی است.
تأسی به سیره معصومین (ع) برای تقویت وحدت
ایزدی ادامه داد: این بزرگواران همچنین راهبردهای مواجهه با دشمنان و معاندان را به ما آموختند و امت اسلامی باید در برابر هجمههای سخت و نرم دشمن توانمند و قوی باشد. دشمن استقلال ما را نشانه گرفته و تأسی به سیره و منش این بزرگواران ما را در برابر بدخواهان دین مصون خواهد داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری با اشاره به قرار داشتن در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونی علیه ایران اسلامی، جا دارد معلمان و اساتید، تقویت اتحاد و همبستگی با محوریت آموزههای اسلامی را در بین فرزندان پاک این مرز و بوم را مخلصانه و عزتمندانه تعلیم و ترویج دهند.
