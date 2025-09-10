خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در جهان پرپیچ و خم امروز که با دگرگونی‌های شتابان و چالش‌های بی‌شمار دست و پنجه نرم می‌کند امت اسلامی در مواجهه با این امواج نیازمند تکیه‌گاه مستحکم و راهبردی روشن است.

در میان این هیاهو و تکثر، اصل بنیادین و حیاتی نهفته است که نه تنها قدرت واقعی مسیر دستیابی به آینده روشن و در فروغ را برای مسلمین جهان ترسیم می‌کند بلکه می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای رستاخیز تمدنی عمل کند. وحدت امت احمد (ص) کلید طلایی تمدن اسلامی و نویدبخش عصر ظهور است.

این نیروی حیاتی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، تعلقات قومی، یا تفاوت‌های سلیقه‌ای، بنیان حقیقی استحکام و انسجام امت اسلامی به شمار می‌رود.

وحدت امت احمد (ص) نه تنها به تقویت پایه‌های جوامع اسلامی یاری می‌رساند، بلکه نقشی کلیدی و سرنوشت‌ساز در آماده‌سازی زمینه‌های ظهور منجی عالم بشریت ایفا می‌کند و وعده‌های الهی را به واقعیت پیوند می‌زند.

از آموزه‌های عمیق و لایتناهی قرآن کریم که به صورت مکرر بر اهمیت چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه تأکید دارد، گرفته تا تجربیات گران‌بهای انقلاب اسلامی که نشان دادند چگونه اتحاد ملت‌ها می‌تواند قدرت‌های به ظاهر شکست‌ناپذیر را به زانو درآورد، و همچنین چشم‌انداز رفیع تمدن نوین اسلامی که بر پایه‌های همبستگی و هم‌افزایی بنا شده است، همگی به وضوح بر اهمیت حیاتی این اصل محوری صحه می‌گذارند.

از وحدت ایمانی که قلب‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد و وحدت اسلامی که گوناگونی مذاهب را در یک هدف مشترک متعالی گرد هم می‌آورد، تا وحدت توحیدی که همه هستی را تحت لوای یگانگی خداوند قرار می‌دهد.

در این مسیر، جایگاه بی‌بدیل وحدت را در قدرت‌افزایی جهان اسلام، ارتقای جایگاه آن در معادلات بین‌المللی و سرانجام، تحقق وعده‌های الهی و بنا نهادن یک تمدن نمونه مدنظر است.

وحدت، عامل بنیادین قدرت و زمینه‌ساز ظهور امام عصر (عج)

علی‌رضا بیابان‌نورد سروستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، وحدت را یکی از عوامل مهم و بنیادین در قدرتمند شدن امت اسلامی دانست و گفت: همین عامل قدرتمند، زمینه را برای ظهور امام زمان (عج) آماده می‌کند؛ لذا اصل اول وحدت امت احمد (ص) است که عامل قدرتمندی است که به امت اسلامی جایگاه ویژه‌ای می‌بخشد.

وی در ادامه سخنان خود تشریح کرد که وحدت در قرآن کریم به سه شکل بیان شده است که سه نوع وحدت را شامل می‌شود؛ نخست وحدت ایمانی که این نوع وحدت بین جامعه ایمانی، اعم از خانواده، مسجد، محله، هیئت، شهر و کشور وجود دارد و نباید هیچ گونه اختلافی که به تفرقه بینجامد، وجود داشته باشد. گرچه اختلاف سلیقه همیشه وجود خواهد داشت، اما نباید باعث ایجاد تفرقه باشد. اختلافی که منجر به تفرقه شود، یک اختلاف شیطانی است، اما اختلاف یا تفاوت در سلیقه‌ای که منجر به رشد شود، نه تنها بد نیست، بلکه مورد ستایش هم قرار می‌گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مورد دوم را وحدت اسلامی دانست و افزود: قرآن کریم در آیه مبارکه ۱۰۳ سوره آل عمران، مسلمانان را به وحدت اسلامی دعوت کرده است. در واقع، همه مسلمانان در هر نقطه‌ای از دنیا که هستند، جزئی از امت اسلامی محسوب می‌شوند. کلمه «امت» برعکس واژه «ملت» که به سرزمین تعلق خاطر و وابستگی دارد، شامل هر نقطه‌ای از دنیاست که مسلمانان در آن حضور داشته باشند. این امت نباید احساس کند که بین آن‌ها فاصله‌ای وجود دارد و هیچ تفرقه‌ای نباید بین آنان باشد. اختلافی که به تفرقه بینجامد، طبیعتاً اختلاف خوبی نیست.

شعار «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی» در محور وحدت است

بیابان‌نورد وحدت توحیدی را مورد سوم خواند و گفت: خداوند متعال در سوره آل عمران آیه ۶۴، به این اتحاد و وحدت توحیدی اشاره می‌کند. خداوند همه ادیان را به وحدت امت دعوت می‌کند؛ تمام ادیان در اصل توحید و یکتاپرستی با هم مشترک هستند. امروز اگر همه موحدان با هم متحد باشند، می‌توانند جبهه بزرگی را در عالم تشکیل دهند. همچنان که اگر همه مسلمانان با هم اتحاد برقرار کنند، می‌توانند یک جبهه دو میلیاردی باشند و طبیعتاً نقش مهمی در همه مسائل ایفا کنند.

وی ادامه داد: کلمات «توحید کلمه» توسط امام خمینی (ره) به عنوان رمز پیروزی انقلاب اسلامی معرفی شده و این اشاره به شعار جمهوری اسلامی که همان شعار «نه شرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی» بود، دارد. یعنی توحید کلمه به معنی وحدت است و هم امام خمینی (ره) و هم رهبر انقلاب دائماً در خصوص بحث وحدت تذکر می‌دهند. همین وحدت بود که توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند و قطعاً همین وحدت است که می‌تواند در جهان اسلام مطرح شود و جهان اسلام را در برابر طاغوت بیمه کند.

مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در ادامه به مراحل پنج‌گانه‌ای که مقام معظم رهبری نیز ذکر کرده‌اند اشاره کرد و گفت: وحدت امت احمد (ص) می‌تواند نقش مهمی در همه زمینه‌ها داشته باشد. این مراحل از نهضت اسلامی شروع می‌شود، سپس نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت به تمدن اسلامی می‌رسیم. در این فرآیند و این پروسه، وحدت می‌تواند به خوبی نقش‌آفرینی کند و ما را به حیات طیبه برساند و می‌تواند زمینه قدرت امت اسلامی را فراهم آورد و زمینه‌ساز ظهور امام عصر (عج) شود. چیزی که به تحقق تمدن اسلامی کمک می‌کند، همین وحدت است.

«وحدت» اولین شرط برای تحقق تمدن اسلامی است

وی به پنج عامل برای قدرت امت اسلامی و امت احمد (ص) اشاره کرد و افزود: وحدت، اولین شرط برای تحقق تمدن اسلامی و برای تحقق قدرت‌یابی امت احمد (ص) است.

بیابان‌نورد ادامه داد: مجاهدت برای ایجاد قدرت و تلاش و کوشش برای کسب اقتدار است، همچنین هم‌افزایی برای داشتن امت قوی، برای همکاری و تعامل و نیز مقاومت و استقامت که در حقیقت با صبر و پایداری است وگرنه موانع ما را از پا در می‌آورند.

مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با تصریح بر اینکه شاید ولایت مهم‌تر از موارد همه باشد، گفت: ما باید ولایت‌مدار باشیم و بصیرتی کسب کنیم که پشت ولی فقیه را هیچ وقت خالی نکنیم و همیشه پشتیبان ولی باشیم.