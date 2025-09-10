تصادف شدید در محور منجیل- رشت؛ ۶ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اورژانس گیلان اعلام کرد: بامداد امروز چهارشنبه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی MVM با یک دستگاه پراید در محور اتوبان منجیل به سمت رشت ۶ نفر از سرنشینان این دو خودروها دچار مصدومیت شدند.

این مرکز اضافه کرد: به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گیلان بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس منجیل و رودبار و همچنین یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

تیم‌های امدادی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت عمومی مصدومان حادثه را برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.