۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

۲فقره تصادف در جنوب آذربایجان غربی۸ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: دو فقره تصادف در جنوب استان طی امروز چهارشنبه ۸ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: نخستین تصادف بین پژو ۴۰۵ با کمپرسی در محور پیرانشهر به نقده روی داد و چهار مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.

وی ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات جلدیان هلال احمر شهرستان پیرانشهر پس از اطلاع از وقوع تصادف بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان حادثه را پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال دادند و فوتی حادثه پس از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

محبوبی اظهارکرد: همچنین واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پیکان در محور میاندوآب به مهاباد چهار مصدوم برجای گذاشت.

وی گفت: نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات برده‌رشان شهرستان میاندوآب ابا ز اعزام به محل حادثه مصدومان حادثه را رهاسازی و پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال دادند.

