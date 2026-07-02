گرما و شرجی در بوشهر تا یکشنبه ماندگار است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته دمای هوا در نقاط مختلف استان بین ۳۹ تا ۴۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و میزان رطوبت نسبی در برخی مناطق نیز به ۷۰ درصد رسید.

وی افزود: شهرستان‌های دشتستان، دشتی و تنگستان با ثبت دمای ۴۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.



افزایش تدریجی دما و شرجی

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از امروز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده، جو استان تحت تأثیر غبار محلی، وزش باد ملایم تا متوسط و افزایش شرجی قرار خواهد داشت و در برخی نقاط نیز مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی تصریح کرد: در این مدت روند افزایش دما ادامه خواهد داشت و آسمان استان در اغلب ساعات صاف همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد خواهد بود.

دریای استان آرام پیش‌بینی می‌شود

وی با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان گفت: امروز جهت وزش باد بیشتر شمال‌غربی تا جنوب‌غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ و گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود و از فردا جهت غالب باد به جنوب‌شرقی تا جنوب‌غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت تغییر می‌کند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج در سواحل استان بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در مناطق فراساحلی نیز در برخی ساعات بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود که نشان‌دهنده آرام بودن نسبی خلیج فارس در روزهای آینده است.