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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

گرما و شرجی در بوشهر تا یکشنبه ماندگار است

گرما و شرجی در بوشهر تا یکشنبه ماندگار است

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، تا روز یکشنبه هفته آینده افزایش دما، رطوبت و شرجی، غبار محلی و مه صبحگاهی در برخی نقاط استان تداوم دارد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته دمای هوا در نقاط مختلف استان بین ۳۹ تا ۴۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و میزان رطوبت نسبی در برخی مناطق نیز به ۷۰ درصد رسید.

وی افزود: شهرستان‌های دشتستان، دشتی و تنگستان با ثبت دمای ۴۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

افزایش تدریجی دما و شرجی

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از امروز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده، جو استان تحت تأثیر غبار محلی، وزش باد ملایم تا متوسط و افزایش شرجی قرار خواهد داشت و در برخی نقاط نیز مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی تصریح کرد: در این مدت روند افزایش دما ادامه خواهد داشت و آسمان استان در اغلب ساعات صاف همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد خواهد بود.

دریای استان آرام پیش‌بینی می‌شود

وی با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان گفت: امروز جهت وزش باد بیشتر شمال‌غربی تا جنوب‌غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ و گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود و از فردا جهت غالب باد به جنوب‌شرقی تا جنوب‌غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت تغییر می‌کند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج در سواحل استان بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در مناطق فراساحلی نیز در برخی ساعات بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود که نشان‌دهنده آرام بودن نسبی خلیج فارس در روزهای آینده است.

کد مطلب 6877508

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