وحدت شیعه و سنی عامل اصلی امنیت و پیشرفت گلستان

آخوند ابوبکر خوجملی، در گفتگو با خبرنگار مهر، استان گلستان را نماد واقعی همبستگی و برادری میان مسلمانان کشور معرفی کرد و گفت: وحدت میان شیعه و سنی عامل اصلی امنیت و پیشرفت این استان است و در مقابله با توطئه‌های دشمنان، نقشی اساسی ایفا می‌کند.



وی در ادامه با اشاره به مقاومت مردم استان در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، بر ایثار و فداکاری جوانان این خطه تأکید کرد و افزود: حضور فعال جوانان استان گلستان در صحنه‌های مختلف ملی و مذهبی، سبب شده که امروز ایران اسلامی از امنیت و اقتدار بالایی برخوردار باشد.

آخوند خوجملی شهیدان اهل سنت و شیعه را نماد همبستگی واقعی و برادری مسلمانان دانست و اظهار کرد: این شهدا نشان‌دهنده وحدت و انسجام مثال‌زدنی بین مسلمانان هستند.



امام جمعه نگین‌شهر تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همیشه محور انسجام و وحدت امت اسلامی بوده‌اند و ما باید همچنان با پیروی از ایشان در مقابل تفرقه‌افکنی‌های دشمنان ایستادگی کنیم.



آخوند خوجملی همچنین به اهمیت آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: صلابت در برابر دشمنان و مهربانی در میان مسلمانان دو ویژگی برجسته‌ای است که باید در زندگی فردی و اجتماعی جوانان به خوبی تبیین شود.