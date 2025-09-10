  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

وحدت شیعه و سنی عامل اصلی امنیت و پیشرفت گلستان

وحدت شیعه و سنی عامل اصلی امنیت و پیشرفت گلستان

نگین شهر- امام جمعه نگین‌شهر گفت:گلستان با وحدت بی‌نظیر شیعه و سنی، نمادی از همبستگی اسلامی در کشور است و این وحدت می‌تواند به عنوان عاملی مهم در مقابله با تهدیدات و نقشه‌های دشمنان عمل کند.

آخوند ابوبکر خوجملی، در گفتگو با خبرنگار مهر، استان گلستان را نماد واقعی همبستگی و برادری میان مسلمانان کشور معرفی کرد و گفت: وحدت میان شیعه و سنی عامل اصلی امنیت و پیشرفت این استان است و در مقابله با توطئه‌های دشمنان، نقشی اساسی ایفا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به مقاومت مردم استان در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، بر ایثار و فداکاری جوانان این خطه تأکید کرد و افزود: حضور فعال جوانان استان گلستان در صحنه‌های مختلف ملی و مذهبی، سبب شده که امروز ایران اسلامی از امنیت و اقتدار بالایی برخوردار باشد.

آخوند خوجملی شهیدان اهل سنت و شیعه را نماد همبستگی واقعی و برادری مسلمانان دانست و اظهار کرد: این شهدا نشان‌دهنده وحدت و انسجام مثال‌زدنی بین مسلمانان هستند.

امام جمعه نگین‌شهر تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همیشه محور انسجام و وحدت امت اسلامی بوده‌اند و ما باید همچنان با پیروی از ایشان در مقابل تفرقه‌افکنی‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

آخوند خوجملی همچنین به اهمیت آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: صلابت در برابر دشمنان و مهربانی در میان مسلمانان دو ویژگی برجسته‌ای است که باید در زندگی فردی و اجتماعی جوانان به خوبی تبیین شود.

کد خبر 6585615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها