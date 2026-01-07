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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۲

۳ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی زنجان پرداخت شد

۳ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی زنجان پرداخت شد

زنجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در سال جاری ۳ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ به ۴۲ واحد صنعتی استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی مسیبی گفت: این تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بخش صنعت بوده است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده است.

وی با اشاره به تخصیص ۴ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال اعتبار به استان افزود: بانک‌های عامل ارائه کننده این تسهیلات بانک‌های ملت، توسعه تعاون و صنعت و معدن می‌باشند.

مسیبی صریح کرد: در این راستا ۱۰۷ طرح به میزان ۱۲ هزار و ۱۸۲ میلیارد ریال از طریق کمیته استانی به بانک‌ها معرفی گردید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یادآور شد: از طرح‌های معرفی شده به ۴۲ طرح به میزان ۳ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی با اشاره به تحقق پرداخت ۹۲ درصد از تسهیلات تخصیص یافته به استان خاطر نشان ساخت: ۸۵۳ میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه ثابت و ۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است.

مسیبی یادآور شد: بالغ بر یک هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال تسهیلات نیز از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به مشاغل خانگی تخصیص یافته است.

کد مطلب 6716886

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