محکومیت ۱۱ میلیارد تومانی برای دارنده ماینرهای غیرمجاز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار ورد: با هدف کمک به دولت به‌منظور رفع مشکل ناترازی حامل‌های انرژی و باتوجه به خاموشی‌های پی در پی برق در سطح استان، برای برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از دستگاه‌های رمز ارز که سهم قابل توجهی در قطعی و نارسایی برق دارند، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده است.

وی گفت: در همین راستا و در ادامه برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز به‌عنوان یکی از مصادیق تعدی به حقوق عامه، پس از کشف ۵۹ دستگاه ماینر قاچاق در شهرستان بستک، پرونده‌ای در شعبه دادگاه عمومی این شهرستان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

قهرمانی افزود: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه در پی اخبار دریافتی به همراه نمایندگان اداره برق در بازرسی از محلی در نزدیکی پمپ بنزین روستای کوخرد شهرستان بستک پس از کشف ماینرهای فعال در محل مورد نظر، ضمن شناسایی و دستگیری مالک این دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز، نامبرده را تحویل مقامات قضایی داده‌اند.

وی اضافه کرد: با توجه به شکایت اداره برق شهرستان بستک و با عنایت به اقدامات مخرب مالک این ماینرها از جمله استفاده غیرمجاز از نیروی برق بدون پرداخت حق انشعاب، تضییع حقوق بیت المال و آسیب رساندن به منابع انرژی، قاضی دادگاه عمومی شهرستان بستک، اتهام انتسابی را محرز دانسته است.

این مقام قضایی تصریح کرد: با توجه به این مطلب، به موجب رأی دادگاه، متهم مذکور با استناد به بند الف از ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، علاوه بر ضبط دستگاه‌های استخراج رمز ارز و جبران خسارات وارده معادل بهای خدمات مصرفی به مبلغ بیش از ۵۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال، به جزای نقدی به میزان بیش از ۵۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال هم محکوم شده است که بر این اساس میزان محکومیت وی در مجموع مبلغی بیش از ۱۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال می‌باشد.

قهرمانی ادامه داد: بنابر اعلام کارشناسان اداره توزیع برق شهرستان بستک با توجه به حذف برق مورد استفاده توسط این دستگاه‌های ماینر غیرمجاز، شاهد کاهش مصرف برق در سطح این شهرستان هستیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: طی دستوری از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان خواسته شده در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و با هدف بهره‌مندی یکسان همه مردم از حامل‌های انرژی به‌ویژه برق ضمن اعمال نظارت مستمر و پایش دقیق به‌منظور جلوگیری از استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال، با ناقضان قانون و متخلفان با قاطعیت و به شدت برخورد کنند.