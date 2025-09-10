گیلان غرق در سرور میلاد پیامبر مهر و رحمت (ص)

به گزارش خبرنگار مهر، فضای سراسر استان گیلان از شامگاه گذشته تا امروز، غرق در شور و شعف میلاد پیامآور نور و مهربانی بود شهرها و روستاهای گیلان، جلوهای از وحدت، همدلی و ایمان را در این ایام مبارک به نمایش گذاشتند.
در این مراسمها که با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی و گروههای مردمی برگزار شد، برنامههایی نظیر مولودیخوانی، پخش سرودهای مذهبی، سخنرانی، جشنهای خیابانی، چراغانی معابر و اماکن عمومی، توزیع شیرینی و شربت و اهدای هدایا به کودکان به اجرا درآمد.
ویژهبرنامههای مردمی در نقاط مختلف استان
مساجد، حسینیهها، تکایا، محلات و معابر گیلان، شب گذشته و امروز صحنه جشنهای مردمی و خودجوش به مناسبت میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) است و حضور گرم مردم در این جشنها، بار دیگر پیوند عمیق جامعه دینی گیلان با سیره و سنت پیامبر مهر و اخلاق را به نمایش گذاشت.
در برخی از مناطق استان، کاروانهای شادی در سطح محلات به حرکت درآمدند و با اجرای برنامههای متنوع، فضای معنوی و بانشاطی برای خانوادهها و کودکان ایجاد کردند.
تجلی وحدت شیعه و سنی در میلاد پیامبر اسلام (ص)
در حاشیه این مراسمها، حضور مشترک و صمیمانه برادران اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر، جلوهای روشن از وحدت اسلامی و همبستگی دینی در استان گیلان بود. این حضور وحدتبخش در حالی رقم خورد که بسیاری از مناطق گیلان بهویژه شهرهای مرزی و سنینشین نیز شاهد برگزاری جشنهای باشکوهی بودند.
