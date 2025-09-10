گلستان شاهد بزرگترین جشن خیابانی هفته وحدت با حضور بیش از ۴۰ هزار نفر

حجتالاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک به مناسبت ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از برگزاری بزرگترین جشن خیابانی هفته وحدت تاریخ استان خبر داد و اظهار کرد: این جشن بزرگ که در روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور، در شهر گنبد کاووس برگزار خواهد شد، پیشبینی میشود میزبان بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم استان گلستان باشد.
وی با اشاره به نامگذاری هفته وحدت توسط امام خمینی (ره) گفت: هفته وحدت، که از دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول به مناسبت ولادت پیامبر اسلام و امام صادق (ع) در تقویم مسلمانان قرار گرفته، فرصتی برای تقویت انسجام میان مسلمانان و مقابله با دشمنان وحدت جهان اسلام است.
گرزین در ادامه افزود: این هفته، بهویژه در دوران انقلاب اسلامی، نقش حیاتی در ایجاد همبستگی میان مسلمانان داشته و از طریق آن، جبهه مقاومت اسلامی بهطور جدی تقویت میشود. از ابتکار امام خمینی (ره) و نامگذاری هفته وحدت، همواره جشنها و مراسم مختلفی در سراسر کشور برگزار میشود که امسال نیز استان گلستان یکی از ۸ استان منتخب برای برگزاری جشنهای بزرگ هفته وحدت است.
وی یادآور شد: جشن خیابانی گنبد کاووس امروز چهارشنبه، ۱۹ شهریور ساعت ۱۶ در خیابان امام خمینی (ره)، جنب برج تاریخی قابوس برگزار خواهد شد، این جشن به عنوان یکی از بزرگترین جشنهای تاریخ هفته وحدت استان گلستان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در این مراسم، بیش از ۸۰ غرفه و موکب مردمی از سوی اقوام مختلف استان، شامل اهل سنت و شیعیان، بهصورت تلفیقی راهاندازی خواهد شد و از مردم پذیرایی خواهند کرد.
گرزین اظهار کرد: این جشن بهواقع یک جشن مردمی است که توسط اقوام و مذاهب مختلف استان برگزار میشود. در این جشن، همگان در کنار یکدیگر و با تکیه بر مشترکات دینی و فرهنگی خود، به بزرگداشت این ایام مهم خواهند پرداخت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان خاطرنشان کرد: علاوه بر حضور پرشور مردم، گروههای هنری و فرهنگی نیز در این مراسم حضور خواهند داشت و برنامههایی متنوع از جمله نمایشهای فرهنگی و هنری، موسیقی سنتی و… اجرا خواهد شد.
وی افزود: برنامههای ویژهای از جمله وسایل بازی برای کودکان نیز پیشبینی شده است تا آنان نیز در این جشن بزرگ حضور داشته و از جو شادی و وحدت بهرهمند شوند.
وی افزود: این جشن، همچنین فرصتی است برای معرفی فرهنگها و سنتهای مختلف اقوام گلستان، که در کنار هم و به عنوان یک ملت واحد به پیشرفت و وحدت میاندیشند.
گرزین خاطرنشان کرد: با توجه به پیشبینیها، انتظار میرود که بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم استان گلستان در این جشن خیابانی حضور یابند. این جشن نهتنها یک جشن مذهبی، بلکه جشن همبستگی و همدلی است که در آن مسلمانان با مذاهب مختلف، به ویژه اهل سنت و شیعه، با هم در یک جبهه واحد قرار میگیرند.
وی ادامه داد: در این راستا، اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان با همکاری دستگاههای مختلف دولتی و حاکمیتی استان، برنامهریزیهای لازم را برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشن انجام داده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: شعار محوری این جشن ملی (امت احمد، اسوه مقاومت) خواهد بود که به عنوان پیام وحدت، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان جهان اسلام مطرح میشود. این شعار، که در سطح ملی برای جشنهای هفته وحدت در هشت استان کشور انتخاب شده، نمایانگر همبستگی میان مسلمانان در مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی است.
گرزین در خصوص انتخاب این شعار گفت: در شرایط حساس کنونی جهان اسلام، ضرورت وحدت و همبستگی بیش از پیش احساس میشود و این جشن، در واقع فرصتی برای تاکید بر پیام مقاومت و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان اسلام است.
حجتالاسلام گرزین یادآور شد: این جشنها نه تنها نمادی از اتحاد و همبستگی مسلمانان، بلکه فرصتی برای آگاهیبخشی و تقویت روحیه مقاومت در برابر تهدیدات دشمنان اسلام است.
نظر شما