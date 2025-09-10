گروسی: با ایران به یک سند فنی دست یافتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به موضع گیری درباره ایران پرداخت.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره توافق با ایران گفت: دلگرمکننده است که اعلام آمادگی ایران برای باقی ماندن در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را ببینیم.
وی افزود: ایران نگرانیهای خود را بیان کرده و وظیفه ما بهعنوان یک سازمان بینالمللی است که راهها و ابزارهایی برای رسیدگی به آنها پیدا کنیم.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: با ایران به یک سند فنی دست یافتیم که مربوط به اطلاعرسانیهای بازرسی و اجرای آنهاست.
