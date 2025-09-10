  1. بین الملل
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

گروسی: با ایران به یک سند فنی دست یافتیم

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: با ایران به یک سند فنی دست یافتیم که مربوط به اطلاع‌رسانی‌های بازرسی و اجرای آن‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موضع گیری درباره ایران پرداخت.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توافق با ایران گفت: دلگرم‌کننده است که اعلام آمادگی ایران برای باقی ماندن در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را ببینیم.

وی افزود: ایران نگرانی‌های خود را بیان کرده و وظیفه ما به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی است که راه‌ها و ابزارهایی برای رسیدگی به آن‌ها پیدا کنیم.

    • ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      قانون مجلس چی شد ، اگر اینجوریه که دولت مصوبات مجلس را یکی پس از دیگری اجرا نکنه مجلسو تعطیل کنید بره !!!!!

