به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: روز گذشته گفتگو بسیار مهمی با پوتین داشتم.

وی افزود: درباره برنامه هسته ای ایران با پوتین گفتگو کردم و به نقش مهم کلیدی روسیه به عنوان یکی از اعضای برجام اشاره کردم.

گروسی همچنین بیان کرد: همچنین درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا با پوتین گفتگو کردم. همکاری روسیه با این آژانس تقریباً در تمام زمینه‌ها، از جمله ایمنی هسته‌ای، برقرار است.

وی افزود: دیدار و گفتگو با مدیرعامل روس‌اتم با هدف تبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به ایمنی هسته‌ای در نیروگاه زاپروژیا به موقع بود.