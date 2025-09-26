  1. بین الملل
گروسی: درباره ایران و نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا با پوتین گفتگو کردم

گروسی: درباره ایران و نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا با پوتین گفتگو کردم

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از محورهای گفتگوی خود با رئیس جمهور روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: روز گذشته گفتگو بسیار مهمی با پوتین داشتم.

وی افزود: درباره برنامه هسته ای ایران با پوتین گفتگو کردم و به نقش مهم کلیدی روسیه به عنوان یکی از اعضای برجام اشاره کردم.

گروسی همچنین بیان کرد: همچنین درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا با پوتین گفتگو کردم. همکاری روسیه با این آژانس تقریباً در تمام زمینه‌ها، از جمله ایمنی هسته‌ای، برقرار است.

وی افزود: دیدار و گفتگو با مدیرعامل روس‌اتم با هدف تبادل نظر پیرامون مسائل مربوط به ایمنی هسته‌ای در نیروگاه زاپروژیا به موقع بود.

