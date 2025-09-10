نجات ۲ کوهنورد زن در ارتفاع ۴۲۰۰ متری قله دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کوهنورد زن که به همراه تیم خود قصد صعود به قله دماوند را داشتند، در مسیر بازگشت به دلیل شرایط سخت جوی و کمبود منابع، مفقود شدند. پس از اعلام این حادثه به مرکز امداد، تیم‌های هلال‌احمر مستقر در بارگاه سوم دماوند که در ارتفاع ۴۲۰۰ متری قرار دارد، فوراً وارد عمل شدند.

به گزارش منابع محلی، برای جست‌وجو و پیدا کردن دو کوهنورد مفقود شده، سه تیم امدادی به مناطق مختلف اعزام شدند وپس از چهار ساعت تلاش بی‌وقفه، در نهایت این دو کوهنورد در ارتفاع ۵۵۰ متری پایین‌تر از قله و در نزدیکی ورودی دره خطرناک یخار شناسایی شدند.

هر دو نفر که دچار ضعف جسمانی شدید شده بودند، پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت وضعیت آن‌ها توسط امدادگران، به پایین کوه منتقل شدند.

این حادثه در حالی رخ داد که تنها چند روز پیش، یک کوهنورد ۸۲ ساله در مسیر صعود به دماوند جان خود را از دست داد.