ثبت ۷۶۶ حادثه در شبکه امدادونجات کشور طی یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در این حوادث ۴۱۳ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۲۸۷ نفر در محل درمان سرپایی شدند. همچنین عملیاتهای نجات فنی برای ۵۵ نفر انجام شد و متأسفانه ۲۷ نفر از افراد جانباخته رهاسازی شدند.
وی اظهار داشت: در همین مدت ۲۶ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۱۳ نفر به مناطق امن منتقل و ۳۵۳ نفر اقلام امدادی را نیروهای عملیاتی هلال احمر دریافت کردند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: بیشترین تعداد حوادث در استانهای مازندران با ۱۲۶ حادثه، اصفهان با ۸۱ حادثه و گیلان با ۶۴ حادثه ثبت شد. همچنین استانهای اصفهان ۶۱ نفر، مازندران ۵۶ نفر و گلستان ۴۰ نفر بیشترین مصدومان انتقالی به مراکز درمانی را داشتند.
وی با اشاره به آمار درمانهای سرپایی گفت: استانهای مازندران با ۱۶۲ نفر، تهران با ۵۱ نفر و اصفهان با ۱۶ نفر در صدر این آمار قرار دارند، و همچنین بیشترین آمار رهاسازی مصدوم و فوتی مربوط به استانهای کرمان با ۱۴ نفر، سیستان و بلوچستان با ۱۰ نفر و خراسان جنوبی با ۸ نفر بوده است.
کبادی با اشاره به حوادث ترافیکی اظهار کرد: طی این هفته ۴۵۶ حادثه ترافیکی در محورهای برونشهری توسط نیروهای هلالاحمر ثبت شد که منجر به انتقال ۲۹۵ مصدوم به مراکز درمانی و درمان ۴۵ مصدوم بهصورت سرپایی شد، که بیشترین حوادث ترافیکی در استانهای اصفهان با ۵۴، گلستان با ۳۹ حادثه و گیلان با ۳۶ حادثه رخ داد. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی مربوط به اصفهان با ۴۵ نفر، گلستان با ۳۵ نفر و مازندران با ۳۰ نفر بوده است.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در خاتمه درباره حوادث کوهستان نیز توضیح داد: از ۱۲ تا ۱۸ شهریورماه ۲۲ حادثه کوهستان در کشور رخ داد که طی آن ۲۷ نفر دچار حادثه شدند و ۱۸ نفر مصدوم شدند، که بیشترین عملیات کوهستان در استانهای تهران ۴ و اصفهان با ۳ حادثه گزارش شد و بیشترین حادثهدیدگان در استانهای البرز ۷ نفر و اصفهان ۵ نفر بودند.
نظر شما