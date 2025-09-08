به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری کشور بر ضرورت بهسازی جادههای استان تاکید کرد و اظهار کرد: تفاهم نامه مشارکت در تأمین مالی، برای اجرای پروژههای مرتبط با رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز و روکش راههای شریانی و کریدوری و روکش راههای اصلی و فرعی روستایی، بهسازی و نگهداری ابنیه فنی و پلها و ماشین آلات و تجهیزات ایمنی منعقد شد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه مشتمل بر ۲۳ پروژه نیمه تمام و اولویتدار راهداری استان بوشهر در شهرستانهای مختلف است.
زارع در تشریح جزئیات پروژههای این تفاهمنامه خاطر نشان کرد: بهسازی محور نمازگاه به تنگ ارم، محور وحدتیه تا سعدآباد، محور دلوار، محمدعامری تا باشی، محور کنگان به عسلویه، محور جم به سیراف، محور آبدان به دوراهک، محور سنا تا شنبه، محور اهرم به کلمه و تعدادی از شریانهای اصلی و فرعی در شهرستانهای استان است.
وی اضافه کرد: تهیه و نصب حفاظ در برخی بزرگراههای استان، ایمن سازی پیچهای حادثه آفرین، احداث و بهسازی پل درودگاه، لکه گیری و روکش آسفالت برخی راهها و اصلاح تقاطعهای مخاطره آفرین نیز از دیگر بخشهای این تفاهمنامه است.
استاندار بوشهر یادآور شد: مدت زمان اجرای این تفاهم نامه که با اعتباری قریب هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان با تعهد ۵۰ درصدی سهم طرفین عملیاتی خواهد شد یک سال تعیین شده است.
نظر شما