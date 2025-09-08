به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست مشترک با «مامت آکمامدوف»، وزیر حمل‌ونقل ریلی کشور ترکمنستان ضمن معرفی کریدورهای ریلی عبوری از ایران، با تاکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل ریلی، خواستار افزایش مبادلات ریلی میان دو کشور از طریق اتصال ترکمنستان به آب‌های آزاد جنوب ایران شد.

وی همچنین بر لزوم افزایش سهم دو کشور در ترانزیت منطقه‌ای از طریق شاخه جنوبی دریای خزر تاکید کرد و از توافق با راه‌آهن چین برای افزایش تعداد قطارهای حامل بارهای صادراتی و ترانزیتی این کشور خبر داد.

۳۰۰ قطار باری چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به برنامه‌ریزی برای ورود ۳۰۰ قطار باری از چین به ایران تا پایان سال جاری، گفت: برای بازگشت این قطارها برنامه‌ریزی جهت حمل ریلی بار صادراتی از ایران به چین در حال انجام است.

ذاکری همچنین از تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه اتصال ریلی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: راه‌آهن ترکیه در حال ساخت خط آهن کارص - ای غدیر است و فاصله این مسیر جدید تا شبکه ریلی ایران بین سه تا هفت کیلومتر خواهد بود.

وی با اشاره به پروژه راه‌آهن تبریز - مرند - چشمه‌ثریا به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم کشور، گفت: این مسیر حدود ۲۷۰ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۵۰ کیلومتر آن ساخته شده و پیش‌بینی می‌شود طی ۳ تا ۴ سال آینده تکمیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به تکمیل پروژه راه آهن چابهار - زاهدان در آینده نزدیک، نقش این مسیر ریلی در تسهیل مبادلات ریلی کریدور شمال - جنوب را مهم عنوان کرد و با اشاره به استقبال بلاروس برای اتصال به آب‌های آزاد جنوب ایران و پاکستان از طریق شبکه ریلی ایران، از ترکمنستان و قزاقستان نیز برای استفاده از این فرصت دعوت کرد.